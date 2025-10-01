Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 1 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas cayeron fuerte por pagos de deuda y movimientos habituales de fin de mes.

El dólar oficial opera a $1.351,12 para la compra y a $1.406,79 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

Las reservas brutas internacionales se hundieron u$s748 millones en esta jornada, hasta los u$s40.374 millones. Fuentes oficiales explicaron que hubo pagos por algo más de u$s120 millones a organismos internacionales como el CAF, el BIRF y el Club de París. Además, hubo movimientos habituales de fin de mes que suelen compensarse en gran parte al inicio del mes siguiente.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR cortó su tendencia descendente y subió al 41,5% (50,32% en términos efectivos), mientras que la Badlar trepó al 39,63% (47,63% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.380 .

El dólar blue se vende a $1.445 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 4,7%.

Valor del MEP hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar MEP opera a $1.492,25 y la brecha con el dólar oficial queda en el 8,1%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.537,54 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 11,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.496,71, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de octubre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.096, según Binance.