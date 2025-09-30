Javier Milei refuerza su campaña en el interior y defiende a José Luis Espert en medio de las denuncias

El Presidente buscó relativizar las denuncias que golpean al diputado de su espacio y defendió la hoja de ruta electoral. Este sábado, San Isidro se prepara para recibir al mandatario, y podría haber foto clave de apoyo a "El Profe".

Las denuncias que vinculan al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert con el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado escalaron en el frente político y ya golpean al oficialismo. Desde la oposición reclaman su expulsión y advierten que su continuidad al frente de la comisión de Presupuesto es insostenible en plena discusión del proyecto 2026.

El presidente Javier Milei , sin embargo, salió a minimizar la situación. En una entrevista brindada este martes a A24 calificó la acusación como “otra operación” mediática y un “chimento de peluquería”. Consultado sobre la existencia de una causa judicial en EEUU, se limitó a responder: “Que avance la Justicia”.

Mientras tanto, en la trastienda libertaria se activaron las alarmas. El lunes por la tarde se reunieron el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y Sebastián Pareja , presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

No es un secreto que Karina Milei nunca terminó de aceptarlo como candidato propio. La hermana del Presidente y jefa de la maquinaria partidaria lo observó siempre con recelo, y ahora las revelaciones sobre sus vínculos lo dejan en una posición aún más frágil. Su futuro, además, amenaza con condicionar la gobernabilidad: el Presupuesto 2026, pieza central para el Ejecutivo, depende del trabajo de la comisión que él conduce.

El caso de Espert es curioso dentro de La Libertad Avanza: es el único que se fue del espacio y pudo volver. Dicha particularidad podría verse reflejada este sábado en una nueva actividad proselitista que tendrá lugar en San Isidro. A la misma ya confirmó asistencia el propio presidente, Javier Milei, y en su entorno no se descarta que esa sea la oportunidad para mostrarse nuevamente junto a "El Profe".

Milei insiste con su campaña en el interior pese a los incidentes en Ushuaia

Pese al sacudón interno, Milei no altera su hoja de ruta electoral. El oficialismo insiste en que la campaña debe mostrar a un presidente activo en el territorio. Después del traspié en Ushuaia, donde tuvo que suspender una caminata por protestas en su contra, la apuesta sigue siendo recorrer cerca de diez provincias antes del 26 de octubre.

Javier Milei Tierra del Fuego Javier Milei tuvo que suspender su recorrida por Ushuaia debido a múltiples protestas en su contra.

Las próximas escalas serán Santa Fe y Entre Ríos. La idea, explicaron a este medio, es concretar visitas a dichas provincias antes de que termine la semana. "Posiblemente el viernes", señalaron fuentes con despacho en Casa Rosada. En tanto, el primer mandatario tiene previsto el lunes presentar, con un show musical, su nuevo libro en el estadio Movistar Arena, en la Capital Federal.

En una entrevista con A24, el Presidente se refirió a los incidentes en Tierra del Fuego y los atribuyó a una maniobra opositora: “Básicamente lo que quieren instalar es que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia”, afirmó. Y lanzó contra el kirchnerismo: “Tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar. Que la gente tenga conciencia de que ellos, que acusan de fascistas a todo el mundo, los fascistas son ellos”.

Con la oposición envalentonada y las tensiones internas a la vista, el gobierno enfrenta un escenario doblemente complejo: sostener la campaña federal sin nuevos tropiezos en las calles y asegurar que el Congreso no se convierta en una trampa para su propia estrategia. El caso Espert, más que "un chimento de peluquería" amenaza con condicionar la gobernabilidad y exponer la fragilidad de la alianza libertaria en su primera gran batalla legislativa.