Alberto almorzó con Massa en la Rosada y blinda unidad PJ

“Cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto cómo lo haría Néstor y trato de encontrar la respuesta. Lo único que le pido a la vida es que me acompañe siempre. Gracias Néstor, de corazón”, sostuvo el Alberto entre lágrimas al hablar en el homenaje al expresidente. El Jefe de Estado fue caminando desde Casa Rosada hasta el CCK acompañado por Massa, Vilma Ibarra, Cecilia Todesca y Juan Pablo Biondi, el núcleo duro del “albertismo” tras la mención de Cristina a “funcionarios y funcionarias que no funcionan”.

“Hoy es el discurso más difícil que me ha tocado porque se cumplen 10 años de que Néstor Kirchner nos dejó y, también, un año desde que el Frente de Todos ganó las elecciones y volvió a poner en Casa de Gobierno un Presidente y una Vicepresidenta preocupados por los que peor están”, dijo Alberto. “Siento que mi deber es terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina (Kirchner). Y así lo voy a hacer y así lo vamos a hacer. Cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir”, aseguró el Presidente. El Jefe de Estado aseguró además que “Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino”. “Cuando uno revisa los logros de Néstor, son infinitos”, fue parte de la exaltación presidencial a Néstor. “Hizo cosas que muchos creían imposibles de hacer: desde poner una Corte Suprema digna al frente del Poder Judicial hasta terminar con la libertad de genocidas y trabajar por el derecho de los hijos cuyos padres desaparecieron”, agregó. No hubo mención a la propuesta de acuerdo de su compañera de fórmula sobre un acuerdo con la oposición, gremios, empresarios y medios de comunicación para encontrar una salida a la economía bimonetaria, es decir a las constantes corridas cambiarias con devaluación incluida que azotan a la sociedad.

Una vez concluido el acto, Alberto regresó a Casa Rosada. Desde el Gobierno nacional volvieron a descartar que haya cambios inminentes en el Gabinete nacional y explicaron que la prioridad política, más allá de las urgencias económicas y sociales de la pandemia, es mantener unido al Frente de Todos de cara a las legislativas del próximo año. En medio de la corrida cambiaria, y ante el rechazo presidencial a una devaluación, en el Poder Ejecutivo Nacional descartan por ahora cualquier cambio de nombres en el Gabinete, en especial en el Ministerio de Economía, hasta que no se defina el horizonte cambiario. Es que el recambio de Gabinete recién llegaría después de que el Gobierno nacional tuviera que devaluar el tipo de cambio oficial para darle mayor competitividad a la economía y evitar una mayor fuga de divisas. “Nadie cambia el Gabinete para después tener que desgastarlo con una medida de ese tipo en caso que haya que tomarla”, explicaron a Ámbito cerca del Presidente.

En el acto en el CCK acompañaron a Alberto el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá y algunos exfuncionarios de Néstor Kirchner como los senadores nacionales Jorge Taiana y Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia; Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnica; y el actual diputado Eduardo Valdés, exjefe de Gabinete de Cancillería. También estuvieron presentes los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Salud, Ginés González García; de Defensa, Agustín Rossi; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Ambiente, Juan Cabandié; la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su vicegobernadora Verónica Magario. También participaron el exdiputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla; los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; y Quilmes, Mayra Mendoza; elcosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer; el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado provincial Hugo Yasky también estuvieron presentes en el acto. En tanto, de forma virtual participaron los gobernadores Raúl Jalil/, Gustavo Bordet, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Sergio Uñac, Alberto Rodríguez Saa y Omar Perotti; así como el titular del PJ, José Luis Gioja,; y l as dirigentes de derechos humanos Taty Almeida y Estela de Carlotto.

La estatua, una donación que hizo el Gobierno argentino para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito, Ecuador, quedó instalada en el hall de ingreso al CCK.

La obra de bronce había sido presentada en diciembre de 2014, durante la inauguración del edificio de ese organismo, en un acto que Cristina encabezó junto a los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa; y de Bolivia, Evo Morales. La fecha de conmemoración del décimo aniversario de Néstor Kirchner coincidió además con el primer año del triunfo electoral del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia.