Nicolás Maduro reveló que habló con Cristina Kirchner: "Fue una charla espiritual"

Maduro contó que se informó de ataque contra la vicepresidenta a través de medios argentinos: "Cuando vimos las imágenes, yo decía 'Dios puso su mano'. De verdad, puso su mano. Les dio el milagro de la vida a la vicepresidenta Cristina. Dios y la virgen pusieron sus manos".

En otra pasaje de la entrevista, el líder bolivariano dijo que, primero, se comunicó con Alberto Fernández y a través de un mensaje de voz le envío "un mensaje de solidaridad y apoyo para Cristina, para su familia y todo el pueblo argentino".

Luego, agregó que "ayer en la tarde tuve una conversación con la vicepresidenta Cristina para expresarle toda la preocupación, el apoyo y la consternación del pueblo de Venezuela y transmitirle la seguridad de que esto fue un milagro. Un milagro de la Vida. Fue una conversación bien bonita".

Además, Maduro lanzó: "Este intento de magnicidio ha marcado a todo el continente. Dispara las alarmas de hasta dónde puede llegar y cuáles son los límites de la violencia, del odio. Nosotros hemos vivido situaciones parecidas", explicó, y recordó el intento de asesinato que sufrió en 2018.

Con respecto a la investigación, planteó: "Al final, más temprano que tarde, siempre se sabe la verdad. Si detrás había un grupo, alguna secta, si la secta estaba conectada con alguien de poder económico, político, mediático. Si fueron utilizados productos de la desesperación, del odio, del deseo de revancha. Todo eso hay que investigarlo".

Reclamo

Por otra parte, el presidente de Venezuela se refirió al avió venezolano retenido por la Justicia argentina. "Toda Argentina y Venezuela saben que el avión está secuestrado, está retenido ilegalmente. Ese avión no ha incurrido en ninguna ilegalidad allá en Argentina ni internacional", explicó.

El dirigente consideró que es una "maniobra contra Venezuela, como tantas maniobras para robarnos activos, cuentas, dinero, oro en el exterior".

avion venezolano con iranies.jpg

"De verdad te digo, es una cosa increíble. Que unas personas entren a una país y no puedan salir, no han cometido ningún delito; no tienen ninguna orden, ningún juicio. Confío que esta maniobra, que viene de EEUU y que la dirige el FBI personalmente, puede desenredarse. Que se pueda hacer justicia y que en justicia recuperen su libertad", concluyó.