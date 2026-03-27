El mensaje de Javier Milei tras el fallo de la justicia de EEUU sobre YPF

El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la noticia. Así, quedó anulada la condena que obligaba al país a pagar u$s16.000 millones.

El presidente Javier Milei celebró la anulación de la condena de la Justicia de los Estados Unidos por el caso de YPF . "Ganamos en el juicio" , celebró el líder libertario en una publicación en X, acompañada en una foto en la que se ve a la ministra Sandra Pettovello; su hermana, Karina Milei; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En detalle, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo en primera instancia contra Argentina por el juicio por la expropiación de YPF . La condena - decretada por la jueza Loretta Preska - sentenciaba al país a pagar una sumar de más de u$s16.000 millones.

Tras una semana dificil en el plano interno, el oficialismo celebra un fallo histórico en referencia al litigio por YPF. No es casualidad que haya sido el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el encargado de dar la buena noticia luego de quedar en el centro de las críticas públicas por las denuncias por corrupción, el viaje de su esposa en al avión presidencial y las denuncias que investiga actualmente la Justicia.

"Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", sentenció Adorni fiel a su estilo.

Tras esto, fue el turno del Presidente de celebrar la victoria en el litigio en Nueva York. Más allá de la foto rodeado de Karina Milei, Petovello y Adorni, Milei compartió las típicas siglas libertarias, entre las que se encuentra "TMAP" (todo marcha acorde al plan).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037539037959921809&partner=&hide_thread=false GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

Luego, el jefe de Estado se mostró en un acto en el que cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía cuando se definió la expropiación de la petrolera: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”, señaló.

Triunfo para la Argentina en el juicio por YPF: la justicia de EEUU anuló la condena de u$s16.100 millones

En un fallo que reconfigura uno de los frentes judiciales más sensibles para la Argentina, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF. La decisión implica, al menos por ahora, que el país evita el pago de más de u$s16.100 millones. El tribunal, además, confirmó que la petrolera no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización de 2012.

El caso, iniciado en 2015, había alcanzado su punto de mayor tensión en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, condenó al Estado argentino a afrontar una indemnización multimillonaria más intereses. El fallo se basaba en la supuesta violación del estatuto de la compañía, al no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.

YPF Wall Street Nueva York Por el momento, el país evitará pago de más de u$s16.100 millones.

La reversión de esa sentencia llega tras un proceso de apelación que tuvo su momento central en octubre de 2025. En esa instancia, durante una audiencia de 96 minutos ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, la defensa argentina desplegó una estrategia orientada a invalidar el fallo o, en su defecto, reducir de manera significativa el monto de la condena.

El eje histórico del planteo —sostenido a lo largo de distintas administraciones, desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández y la actual gestión de Javier Milei— volvió a ocupar un lugar central: la discusión sobre la jurisdicción. La Argentina insistió en que el litigio debía resolverse en tribunales locales y no en Estados Unidos, al tratarse de una controversia vinculada a normativa doméstica.

En ese sentido, la defensa argumentó que correspondía a la Justicia argentina definir la relación entre la ley de expropiación —que habilitó la toma del 51% de la compañía— y los estatutos societarios que establecían la obligación de lanzar una OPA al superar el 15% del capital accionario.

A ese planteo se sumó una línea técnica clave: la existencia de errores en la interpretación del derecho argentino —tanto en materia societaria como administrativa— por parte de la jueza Preska. Según la posición oficial, esas inconsistencias resultaron determinantes para que la Cámara de Apelaciones revisara y finalmente dejara sin efecto la sentencia original.