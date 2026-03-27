La CGT inauguró en la exESMA una muestra sobre el movimiento obrero en la dictadura

La iniciativa recorre el rol que tuvieron durante aquel tiempo, donde varios sindicatos fueron intervenidos y reprimidos. Reconstruye ese período a través de un conjunto de archivos que van desde fotos, periódicos, videos y documentos poco conocidos.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 18.

Tras cumplirse 50 años de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) , innumerables conmemoraciones se realizaron en el país. Hubo homenajes a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se pidió por el paradero de los desaparecidos y se condenó la represión ilegal. Pero faltaba un actor importante: el movimiento obrero . Para saldar parte de esa deuda la Confederación General del Trabajo (CGT) inauguró este viernes una muestra permanente en la exESMA donde repasa esa historia e invita a recorrerla con archivos poco conocidos y testimonios de algunos de sus protagonistas.

“Había un vacío en la historia oficial sobre la lucha contra la dictadura" , afirmó en la inauguración Julio Piumato (judiciales), secretario de Derechos Humanos de la CGT junto a Maia Volcovinsky. Con ese desafío, la muestra busca traer de nuevo la intervención de los sindicatos y la represión ilegal contra trabajadores y trabajadoras , quienes representan el 62% de las personas desaparecidas registradas en el informe Nunca Más. Esa persecución, además, entrelazada con el plan económico de la dictadura.

En uno de los comienzos de la muestra, el visitante se topa con una foto enorme de una movilización de trabajadores en una calle porteña del centro. Junto, llevan diferentes banderas. La más grande es una pancarta que dice: "CGT. PAN - PAZ - TRABAJO" , el lema que llevó adelante la central que condujo, entonces, Saúl Ubaldini, quien tiene su rincón destacado, con su característica campera de cuero marrón y la virgen de San Cayetano que llevaba a casa marcha.

Según la presentación de la muestra, "la propuesta busca visibilizar el rol de los trabajadores y trabajadoras y sus formas de organización, en un contexto en el que la última dictadura tuvo como uno de sus objetivos centrales desarticular esas experiencias colectivas". Ahí aparecen documentos que muestran la intervención de sindicatos y la confiscación de bienes. Hay fotos de marchas realizadas en plena dictadura, un aspecto poco recordado.

La muestra se puede recorrer por cuenta propia o a través de visitas guiadas. En cada opción hay diferentes formas de recorrerla. Puede ser por orden cronológico o distintos ejes temáticos como "De la resistencia a la recuperación democracia", "El proyecto económico de la dictadura" o "El golpe de Estado, control normativo y represión directa".

La iniciativa es el resultado de más de un año y medio de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Mesa de Referentes de Derechos Humanos de la CGT, en articulación con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,

Inauguración con la plana mayor de la CGT

Para la apertura de la muestra la CGT realizó un acto con varios de los dirigentes sindicales más importantes. Estuvieron Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, dos de los triunviros que conduce la central, Sergio Palazzo (bancarios), Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer y Carla Gaudensi (Sipreba), entre otros. Entre los organismos, estuvo Taty Almeida, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo

Jerónimo sostuvo que “Para el movimiento obrero organizado, inaugurar este espacio de memoria es reconocer a los compañeros y compañeras que lucharon por la democracia sin abandonar sus convicciones". Y agregó: "el movimiento obrero tiene una gran responsabilidad: recuperar ese legado y seguir trabajando por el bienestar del pueblo argentino”.

muestra cgt dictadura 3

En una línea parecida, Argüello valoró especialmente el rol de las madres de Plaza de Mayo: "son las madres de la democracia, iniciaron una lucha que nos obliga a no bajar las banderas que dejaron quienes dieron su vida".

Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de Derechos Humanos de la CGT, fue una de las grandes impulsoras de la iniciativa y señaló: “Esta muestra es el resultado del trabajo colectivo de más de 57 gremios que aportaron miles de documentos, fotografías y testimonios para reconstruir una historia profundamente dolorosa, pero también de organización y lucha".

La exposición se puede visitar en el Espacio de la Memoria de la Ex-Esma con un acto de lanzamiento realizado el viernes 27 de marzo, y podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 18 en Avenida del Libertador 8151, CABA.