Trotta en la UNESCO: "La protección del financiamiento de la educación es un imperativo político y ético"

En la apertura del Panel “Proteger el financiamiento nacional e internacional de la educación”, que contó con la participación de ministros de Camboya, Benin, Guyana, Palestina, Costa Rica, Liberia y Jordania, el titular de la cartera educativa argentina destacó la importancia de sostener con recursos económicos al sector, ya sea con medidas dispuestas por las administraciones locales como con asistencia de la comunidad internacional.

Al respecto, señaló: “Desde el inicio de la pandemia Covid-19, nuestro Ministerio ha mantenido diálogos a nivel regional y global, incluyendo a UNESCO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (que nos ha ayudado en la definición de nuestras estrategias de alimentación escolar) y el G20, entre otros. Además hemos realizado más de 30 reuniones bilaterales que nos han ayudado a definir no solo las acciones de respuesta inmediata a la pandemia, sino también sus consecuencias a mediano y largo plazo”.

https://twitter.com/trottanico/status/1318547873684983809 Hoy en la Reunión Global de Educación de @UNESCO junto a representantes de los Estados Miembros y org. de la sociedad civil, abordamos los desafíos pospandemia y reafirmamos el compromiso con la educación, la inversión más decisiva para una recuperación y un futuro sostenible pic.twitter.com/D3ba2IHF9d — Nicolás Trotta (@trottanico) October 20, 2020

Además, Trotta resaltó: “La protección del financiamiento de la educación es para nosotros un imperativo político y también un imperativo ético. "No dejar a nadie atrás" no es un eslogan vacío para el gobierno argentino, es un programa de acción. Llevar a cabo esto significa, como ha argumentado nuestro presidente Alberto Fernández, "empezar por los más pobres y vulnerables, para llegar a todos". También afirmó: “Hoy, como siempre, el papel central en esta tarea debe ser ejercido por los gobiernos, cumpliendo con su indelegable responsabilidad de garantizar el derecho a una educación pública de calidad para todos. El gobierno argentino no dará un solo paso atrás en nuestros compromisos de la Agenda 2030”.

El encuentro proporcionó una plataforma única para el intercambio entre los líderes políticos de alto nivel, los encargados de la formulación de políticas y los agentes de la educación mundial para proteger y repensar la educación en el mundo actual y posterior al Covid-19, y acordar medidas prioritarias a nivel mundial para la recuperación y el progreso de la educación.

Los especialistas convocados a participar del segmento técnico revisaron las acciones prioritarias y los lineamientos recomendados para la Declaración GEM2020, que será analizada el próximo jueves 22 por los líderes de los Estados Miembros, durante el segmento de alto nivel.

Según la UNESCO, escuelas, universidades e institutos de más de 190 países fueron cerrados durante la pandemia interrumpiendo la educación de 1.600 millones de estudiantes, con cientos de millones de niñas, niños y jóvenes que no pudieron continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las evidencias demuestran que la educación a distancia es una solución débil para la interacción en las aulas, y que las y los estudiantes de las zonas más desfavorecidas no pueden regresar a la escuela. En otras palabras, el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) para lograr una educación de calidad se está haciendo más lento y se está estancando.

Junto con el ministro Trotta, participaron en el debate temático sobre acciones prioritarias: Karimou Salimane, ministro de Guardería y Educación Primaria de Benín; Hang Chuon Naron, ministro de Educación de Cambodia; Priya Manickchand, ministra de Educación de Guyana; Ansu Sonii, ministro de Educación de Liberia; Marwan Awartani, ministro de Educación de Palestina; Tayseer Al Noaimi, ministro de Educación de Jordania; Paula Villalta, viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del Ministerio de Educación de Costa Rica; David Coady, subdirector del departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI); y David Archer, fundador y miembro de la Global Campaign for Education (GCE).