Trotta destacó aval para actividades no escolares en zonas con riesgo medio

“La Ciudad de Buenos Aires y la Región Metropolitana, como muchas provincias, no están en condiciones de volver a clases presenciales”, dijo. Pero sí pueden optar por activar ese tipo de actividades educativas no escolares, como “artísticas, deportivas o clases de apoyo” para “grupos de no más de 10 estudiantes” y “preferentemente en lugares abiertos”.

“Tenemos que aprender a convivir con el virus, pero extremando cuidados, y teniendo una mirada que priorice el cuidado de la salud”, afirmó, en diálogo con “El Gíglico” (Radio Rivadavia).

El jueves el Consejo Federal de Educación aprobó un indicador de riesgos “bajo”, “medio” y “alto” en materia de contagios, para darle a los gobernadores herramientas “objetivas” para decidir un potencial retorno a las escuelas.

Las provincias o distritos con riesgo “bajo” estarán en condiciones de definir un retorno a clases presenciales, mientras que las de riesgo “medio” podrán avanzar hacia actividades “educativas no escolares” al aire libre y en grupos pequeños, o “presenciales de cierre de ciclo” (últimos años de primaria y secundaria) y de “revinculación” de alumnos.

Bajo ese paraguas, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza en un diagrama de “actividades de acompañamiento educativo” de estudiantes de 7mo. grado y de 5to. año en los patios de las escuelas. El primer escalón será mañana, para el caso de alumnos de 5to. y 6to. año de escuelas técnicas de gestión estatal. En paralelo, continuarán las actividades presenciales de revinculación en polideportivos con 6.500 chicos con menor contacto con sus escuelas.

“No es una vuelta a clases como la escuela que conocimos hasta marzo, pero sí una vuelta a la presencialidad”, dijo ayer la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. “Viene a complementar las clases virtuales, no a reemplazarlas”, sostuvo.

En tanto, la administración del bonaerense Axel Kicillof pule el regreso a clases presenciales acotadas en 24 distritos, con protocolo. “Sólo en aquellos donde la situación epidemiológica determine que se trata de una zona de bajo riesgo comenzaremos a transitar un regreso progresivo a la presencialidad”, remarcó la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila.

En una primera etapa se convocará a estudiantes que requieren fortalecer la continuidad pedagógica, con mayor frecuencia de clases presenciales para quienes estén cursando el último año de primaria y secundaria.

En paralelo, sólo persisten los retornos a clases presenciales en escuelas rurales de Formosa, La Pampa y San Luis, tras los retrocesos (aunque no por contagios en colegios) de San Juan, Catamarca y Santiago del Estero.

En el corto plazo no habrá avances masivos en esa línea, ya que desde distintas provincias advirtieron que la curva de contagios hace inviable pensar en una apertura de clases presenciales, como en el caso de Córdoba y Mendoza.

Desde Salta, por su parte, el ministro de Educación, Matías Cánepa, sostuvo que la situación epidemiológica “impide algún grado de presencialidad” en el sistema educativo hasta fin de año.

En Tierra del Fuego, en sintonía, el gobernador Gustavo Melella firmó un decreto que establece que la finalización del ciclo lectivo será “virtual” y “no presencial”.

En cambio, el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller, dijo que evalúan “las condiciones de cada lugar de la provincia para habilitar” las clases presenciales y que la intención es “dar la oportunidad de terminar el año con las escuelas abiertas, principalmente para los últimos años de cada ciclo”.

En Santa Fe, en tanto, el Gobierno aseguró que planea el retorno a las clases presenciales en el corto plazo en 50 escuelas rurales del centro-norte de la provincia.