Trotta: "Volveremos a unas aulas distintas a las de marzo"

NICOLÁS TROTTA Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, aseguró que los alumnos volverán a aulas distintas a las que iban en marzo, debido principalmente a el distanciamiento social. Prensa Ministerio de Educación

Por otro lado, explicó que este protocolo no permitirá la asistencia de todos los chicos al mismo tiempo, por lo que la idea sería iniciar la cursada con los estudiantes que estén transitando los últimos años de cursada. “La propuesta pedagógica que llevamos a cabo con las provincias llega a que prioricemos a los que están terminando nivel, quinto y sexto año del secundario, sexto y séptimo grado del primario, según la provincia” explicó Nicolás Trotta.

El esquema que tendrán estas aulas, según confirmó el ministro, sería basado en dos modelos que permiten el ingreso de entre 8 y 10 alumnos. En caso de que se utilice el que permite a 8 alumnos a la vez y el docente, la distancia entre cada uno sería de 5.6 metros cuadrados; mientras que si se utiliza el modelo de 10 alumnos y el docente, la distancia sería de 4,47 metros cuadrados entre cada estudiante.

“La clave es el escalonamiento para el ingreso y que no se produzcan amontonamientos, ya que muchas veces pensamos en ciudades medianas y grandes, pero estos primeros pasos los vamos a dar en comunidades pequeñas donde no se produce este amontonamiento de personas porque son escuelas pequeñas” aclaró Trotta, al ser preguntado sobre la situación en el ingreso y salida del aula, a lo que agregó: “En los recreos, van a ser espacios donde vamos a ver a los chicos por grado, no van a poder ser espacios compartidos entre toda la escuela. Va a mantenerse el distanciamiento social entre cada grado evitando el contacto entre chicos del primer grado y el segundo”.

Aulas Colegio Escuela Clases.jpg Según explicó Nicolás Trotta, los alumnos volverían a clase con reglas de distanciamiento especial y solo en localidades pequeñas de provincias que se encuentran en fase cinco. Imagen: Xataka

Cabe aclarar que las provincias que podrían ver un comienzo de clases en localidades pequeñas son Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán, ya que en todas se llegó a la fase 5 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, según el Gobierno.

Por último, el titular de la cartera educativa de la Nación explicó de qué se trata la inversión que se realizará en estos colegios. “El anuncio de una inversión de 2.300 millones de pesos, por un lado para refacciones de las escuelas, articulando con las provincias, y por el otro destinamos recursos para la adquisición de insumos que permitan la limpieza y desinfección por parte de las escuelas que este ubicadas en las regiones de mayor vulnerabilidad” aclaró Trotta.