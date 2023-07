Nuevo dardo de Patricia Bullrich a Larreta: "La Ciudad es tierra de nadie"

Previamente, la exministra de Seguridad había compartido otra publicación en la que se consignaba que "patrulleros y ambulancias tenían que pedir permiso para pasar por el piquete del Polo Obrero". Al respecto, dijo: "El colmo de los colmos. Conmigo, esto se acaba".

El comentario de la precandidata llega luego de la escalada de tensión en JxC que se inició cuando el jefe de Gobierno afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri "fracasó". Tales dichos fueron respondidos con dureza por Bullrich, que calificó a Larreta de "ventajero" y "oportunista".

La gravedad de ese fuego cruzado encendió las alarmas en la coalición cambiemita, donde temen que el tenor de las acusaciones se agrave, tal como ocurre en Santa Fe. Allí, por ejemplo, la precandidata a gobernadora Carolina Losada acusó a Maximiliano Pullaro, su rival en la interna, de tener vínculos con los narcos y aseguró que no lo acompañará en caso de perder las PASO, aduciendo diferencias "éticas y morales".

El pedido de Cristian Ritondo

Este fin de semana, el titular del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, salió a pedir calma. Ritondo aseguró que "no le interesa entrar en ningún juego", en referencia a dichos de Elisa Carrió, y llamó a "cuidar la casa en común", partiendo de la premisa de que "el verdadero adversario es el kirchnerismo".

"No me interesa entrar en el juego de Carrió. Su modo de actuar la desprestigia cada día más a ella. A mí la campaña sucia no me gusta, no es mi estilo. Tenemos que cuidar la casa en común porque el adversario en la elecciones es el kirchnerismo", reflexionó.

En este sentido, consideró que "no sirven" las chicanas internas, y advirtió que "quien hace este tipo de juegos termina trabajando para el kirchnerismo".