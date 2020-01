Ofensiva de la UCR contra Evo para que deje de ser refugiado

En declaraciones radiales, el legislador cordobés recordó que fue el propio canciller Felipe Solá quien avisó que Morales “no debía opinar de política” cuando éste arribó al país procedente de México, tras su renuncia forzada a la presidencia de Bolivia. “Pero Evo está confundiendo la calidad de refugiado con las facultades de un comité de campaña que maneja desde la Argentina. Y ahora, en un reportaje, habló de convalidar la violencia a través de milicias armadas como las que hay en Venezuela, sabiendo que, para nosotros, con lo que pasó en este país en los ‘70, esa no es una cosa que pase desapercibida en nuestra memoria colectiva”, advirtió.

En ese sentido, reclamó al canciller que concurra al Congreso, “en principio a una reunión con las autoridades de todos los bloques”, para que “diga qué piensa el Gobierno de esto, y qué piensa de la política exterior en general, qué piensa de lo que pasa en la región y en el mundo”.

A través de una nota titulada “¿Podemos seguir `refugiando` a Evo Morales?”, la UCR recordó que el líder del MAS está “amparado por el Poder Ejecutivo y, al parecer, con una sola condición: `No hacer declaraciones políticas´”.

“Morales hizo todo lo contrario. Visitó la Quinta de Olivos, concedió todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación, participó de actos políticos. Hoy se destacan sus últimas declaraciones en las que asegura que hay que `organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo´”, advirtió el texto que lleva las firmas del mendocino Cornejo, y de la vicepresidenta de la UCR, la bonaerense Alejandra Lordén. Y agregó: “Desde Bolivia llegaron múltiples repudios a los dichos del expresidente Morales. Desde el Gobierno que lo refugió, nada”.

También el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de resolución en el que le reclama al Poder Ejecutivo que haga cesar la condición de refugiado de Morales. “La Convención de Ginebra de 1951 reconoce como refugiado a´Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país´. También se hace eco de dicha definición la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), en la que, además, también es considerado refugiado quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. El expresidente Morales no encaja en ninguna de estas figuras”, sostiene el proyecto.