Oficializan a Gustavo Coria como secretario de Interior

El Gobierno confirmó su nombramiento a través del Decreto 895/2025, publicado en el Boletín Oficial. Hombre de confianza de Diego Santilli, Coria deja su banca de diputado provincial, que fue ocupada por María Fernanda Coitinho

El Gobierno oficializó la designación de Gustavo Javier Coria como secretario de Interior del Ministerio del Interior, tras la publicación del Decreto 895/2025 en el Boletín Oficial. El nombramiento, que había sido anticipado a mediados de noviembre, quedó formalizado este jueves y se inscribe en la reorganización del Gabinete impulsada por la administración de Javier Milei luego de las elecciones de octubre.

La llegada de Coria a la cartera que conduce Diego Santilli apunta a reforzar el vínculo político y la articulación con las provincias, una de las prioridades que el Ejecutivo busca consolidar para avanzar con su agenda legislativa. Desde su desembarco en el Ministerio, Santilli comenzó una ronda de encuentros con gobernadores, varios de los cuales contaron con la participación del ahora secretario de Interior.

Decreto 895/2025 designacion coria Uno de esos encuentros fue con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien destacó semanas atrás la necesidad de “más diálogo, proximidad y empatía con las provincias”, y valoró la incorporación de Santilli al Gabinete nacional como un gesto de mayor apertura política.

La designación de Coria se da en el marco de los cambios en la estructura del Ejecutivo nacional, tras la incorporación de Santilli al Ministerio del Interior, y mientras el ministro continúa definiendo el organigrama de su cartera en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Quién es Gustavo Coria, el nuevo secretario de Interior Nacido en General Levalle, Córdoba, Gustavo Coria construyó gran parte de su trayectoria política junto a Diego Santilli, a quien acompaña desde hace años en distintos espacios de gestión. En la Ciudad de Buenos Aires, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo D’Alessandro entre 2019 y 2021, y luego se desempeñó como ministro de Seguridad y Justicia porteño en 2023, designado por Horacio Rodríguez Larreta, tras la salida de Eugenio Burzaco.

Durante su paso por esa cartera, debió enfrentar episodios de fuerte impacto público, como el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio de Palermo. Entre 2016 y 2018, Coria presidió la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), donde estableció vínculos institucionales con intendentes del Conurbano bonaerense de distintos signos políticos. En el plano electoral, fue electo diputado provincial en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, ocupando el quinto lugar en la lista de la Sexta Sección Electoral. Sin embargo, tras su designación en el Ministerio del Interior, su banca fue asumida por María Fernanda Coitinho, titular de ANSES. Coria es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, y cursó estudios en la Escuela de Defensa Nacional. Además, se desempeñó en el sector privado como secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y como responsable de Relaciones Institucionales de esa empresa. Desde hace más de un mes, Coria ya acompaña a Santilli en actividades oficiales, entre ellas una visita a Entre Ríos y una serie de reuniones con gobernadores tras las elecciones legislativas.