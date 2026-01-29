Marca de indumentaria australiana lanzará la primera colección oficial de Maradona

Comma Football adquirió los derechos del apellido del máximo ídolo deportivo de la Argentina y presentará su primera colección oficial el sábado 31 de enero.

La marca de indumentaria australiana Comma Football lanzará una colección oficial dedicada a Diego Armando Maradona , luego de adquirir los derechos comerciales de su apellido.

La línea, denominada Maradona x Comma , saldrá a la luz el próximo sábado 31 de enero y se posiciona como una de las primeras activaciones oficiales de la “marca Maradona” desde su reciente reorganización legal.

La marca se caracteriza por sus diseños "hechos por fanáticos para fanáticos", ya que en su mayoría no cuentan con la propiedad intelectual y hacen referencia a clubes y futbolistas de otras formas, como no usar los escudos oficiales o llamar por su apodo a los jugadores ("La Pulga" para Messi o "King Kevin" para De Bruyne).

La línea "Maradona x Comma" incluirá una serie de remeras, camisetas y buzos que homenajean la carrera del Diez, con diferentes elementos como su firma, dorsales que y representaciones visuales de diferentes etapas de su vida deportiva, combinando estética retro y cultura futbolera contemporánea.

Los derechos comerciales de la "marca Maradona" son gestionados por la empresa sueca Electa Global, tras un acuerdo alcanzado el 21 de octubre del año pasado con los cinco herederos del exfutbolista, Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando.

Además de la indumentaria, la compañía sueca planea expandir el uso de la marca hacia contenidos audiovisuales, productos de lujo, videojuegos y otras categorías, con Comma Football como uno de los primeros socios en activar este nuevo ciclo comercial.

Diego Armando Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía.

A partir del momento de su fallecimiento, la comercialización de la imagen de Maradona estuvo rodeada de conflictos judiciales.

En septiembre del año pasado, la justicia argentina procesó al abogado Matías Morla, quien fue su representante legal, y a dos colaboradores por presunta administración fraudulenta de la marca “Diego Maradona” y sus derivados.

REMERA MARADONA La remera con la imagen de Diego Armando Maradona gritando su último gol con la Selección Argentina. Fue en el 3-0 ante Grecia durante el Mundial de los Estados Unidos '94. commafootball.com

La disputa judicial también también llegó al ámbito internacional, ya que en 2023, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó un reclamo presentado por la empresa Sattvica, vinculada a Matías Morla, y confirmó que los derechos de marca “Diego Maradona” debían quedar bajo control de los herederos, Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando.

Sin embargo, debieron pasar casi dos años para que los herederos del astro tomaran la decisión de llegar a un acuerdo par ceder la gestión de los derechos comerciales de la “marca Maradona” a la empresa Electa Global.

El convenio alcanzado tiene como objetivo diseñar, fabricar y comercializar productos bajo la marca Maradona y es el primero de este tipo avalado por la familia, que durante años evitó licenciar el nombre de su padre.

Electa Global es una compañía con sede en Suecia, creada por el empresario suecoiraní Ash Pournouri, conocido en la industria musical por haber sido representante del DJ Avicii y por su trabajo en proyectos de entretenimiento y gestión de marca.

En los últimos años, Pournouri diversificó sus negocios hacia el desarrollo de productos de lujo y licencias vinculadas a figuras públicas.

La alianza con la familia Maradona representa su ingreso al mundo de las marcas deportivas icónicas y busca posicionar la imagen del “10” dentro del segmento premium, con una proyección internacional.

"No hay muchos productos oficiales de Maradona", señaló en su momento Pournouri. "Esto se debe en parte a que no se hizo durante su vida y, desde su fallecimiento, su familia y sus hijos no han querido emprender nada con nadie. Ha llevado tiempo ganarse su confianza", explicó.

"El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo", dijeron sus herederos, citados en el comunicado de Electa.

"No se trata solo de productos (...) Se trata de preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente", añadieron.

El acuerdo con Electa Global apunta a transformar esa herencia en una marca consolidada, gestionada por la familia, y a evitar nuevas controversias sobre el uso de su nombre. “El desafío no es solo vender productos, sino mantener vivo el espíritu de Maradona de una forma respetuosa y auténtica”, resumió Pournouri.