Diego Santilli sale a la caza de votos clave para apuntalar la reforma laboral en el Senado

El ministro del Interior visitará Corrientes y Misiones en búsqueda de respaldos. Los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua tienen control sobre cinco senadores.

Diego Santilli continuará esta semana con su tour federal en búsqueda de votos para la reforma laboral . Corrientes y Misiones serán las próximas estaciones del ministro del Interior, dos terruños en los que espera cosechar el respaldo de los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua , quienes tienen control sobre cinco bancas en la Cámara alta, un número clave teniendo en cuenta el escenario de paridad en el ámbito legislativo.

En su nueva gira, Santilli ya visitó Chubut , Chaco , Mendoza , San Juan , Salta , Neuquén y Entre Ríos , donde se granjeó apoyos fundamentales para el proyecto del oficialismo. El viernes pasado, además, recibió en la Casa Rosada al rionegrino Alberto Weretilneck . Ahora, pondrá rumbo a tierras litoraleñas para aceitar el vínculo con dos caciques dialoguistas, que ya anticiparon estar dispuestos a entablar negociaciones.

Desde la Casa Rosada confirmaron a Ámbito los próximos movimientos del funcionario, aunque aclararon que todavía no están cerradas las fechas. Por lo pronto, el "Colo" acompañará a Javier Milei en la "Derecha Fest" que se realizará este lunes en Mar del Plata. El correntino Valdés, en tanto, anticipó que la visita del exvicejefe de Gobierno porteño sería el jueves o viernes.

Santilli protagonizará su primer desembarco en Corrientes desde la asunción de Juan Pablo Valdés , quien recibió el mando de manos de su hermano Gustavo el pasado 10 de diciembre. De origen radical, el mandatario forma parte de Provincias Unidas, frente que comparte con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Valdés mantiene diálogo con sus representantes legislativos a fin de pulir una posición común. Respecto al proyecto, ya anticipó que hay puntos que le "preocupan". "Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores" , señaló días atrás a Radio Dos. También advirtió que "viene baja la coparticipación": "Esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente".

El apoyo del cacique litoraleño será clave para La Libertad Avanza (LLA), ya que tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo "Peteco" Vischi y María Valenzuela, de la Unión Cívica Radical (UCR), y el peronista Carlos "Camau" Espínola, reciente incorporación del oficialismo de Corrientes. Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo conforman la bancada de PU en el Senado.

Como contó Ámbito, el espacio espera ampliarse en los próximos días con la llegada de legisladores de otras escuderías. Aunque sus integrantes reconocen que son necesarios cambios en la reforma laboral, el frente de los gobernadores evita definiciones contundentes al respecto. Este fin de semana, Llaryora y Pullaro, las dos figuras de peso del sello, se mostraron juntos en la primera noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, una postal que funge como mensaje para la Casa Rosada en plenas negociaciones.

Pullaro Llaryora Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora se mostraron juntos en Cosquín.

Aunque evitaron definiciones tajantes, el mandatario santafesino señaló que “Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan”. Una vez más, los dirigentes de la Región Centro advirtieron que la modernización en materia laboral es necesaria, aunque marcaron reparos respecto a puntos que afecten derechos adquiridos.

Pusieron, también, el eje sobre un eventual golpe a la coparticipación dada la baja de Ganancias que incluye la reforma, al admitir que "hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables".

De esta manera, se sumaron al menú de reclamos variopinto de otros jefes provinciales, que van desde fondos coparticipables, hasta obra pública, pasando por cajas previsionales y mantenimiento de rutas, entre otros.

Apuesta por el misionerismo

En Misiones, Diego Santilli se reunirá con Hugo Passalacqua, gobernador que pertenece al provincialista Frente Renovador de la Concordia (FRC), cuyo jefe político es el todopoderoso Carlos Rovira. El ministro ya había visitado la provincia en noviembre en búsqueda de respaldos para el Presupuesto 2026. Allí no solo mantuvo un encuentro con Passalacqua sino que también conversó con Rovira.

La llegada del enviado de Nación se dará en medio de la crisis yerbatera que mantiene en jaque al sector en el distrito. Este lunes, el presidente de la Cámara de Representantes local, Sebastián Macías, encabezó un encuentro con representantes de todas las fuerzas logísticas para abordar la acuciante situación de los productores.

Desde su órbita apuntaron que la caída de precios, la pérdida de rentabilidad y la incertidumbre en la cadena productiva encendieron alertas en toda la provincia.

El oficialismo misionero mantiene un pacto tácito con la administración de Javier Milei y suele prestar apoyos en ambas cámaras a las iniciativas de Presidente. Hasta el momento, la alianza sobrevivió a distintos momentos álgidos y el Gobierno espera contar, una vez más, con el visto bueno de FRC.

Rovira Santilli Carlos Rovira, el hombre fuerte de la política de Misiones, junto a Diego Santilli.

Sus representantes en el Senado con Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, mientras que la tercera banca le pertenece a Martín Goerling Lara, del PRO. Además, cuenta con cuatro diputados propios: Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Daniel Vancksik.

De origen peronista, Arrúa fue penalizado semanas atrás por la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ), por su "accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei", entre otras acusaciones.

El año pasado, los renovadores ganaron las elecciones provinciales pero cayeron derrotados en las nacionales contra La Libertad Avanza, hecho que los dejó en una situación compleja con miras a 2027, donde pondrán en juego sus más de 20 años al frente del gobierno provincial.