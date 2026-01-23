Manuel Adorni y Diego Santilli se reunirán con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

El encuentro será a las 16:30 en la Casa Rosada. El mandatario patagónico no tiene representantes en el Congreso, por lo que no gravitará en la discusión por la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro del Interior, Diego Santilli , recibirán este viernes en la Casa Rosada al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , en el marco de las reuniones que Nación lleva adelante con diversos jefes provinciales.

El encuentro tendrá lugar a las 16:30 y será el corolario de una semana en la que Santilli visitó Salta, Neuquén y Entre Ríos, en búsqueda de respaldo a la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

Concretamente, Weretilneck no gravitará en el debate legislativo, ya que en la actualidad no cuenta con representantes propios en ninguna de las dos Cámaras. De todos modos, el diálogo servirá para repasar un agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia patagónica.

Algunos de los reclamos compartidos entre todos los mandatarios son obra pública, infraestructura, estado de las rutas y el recorte de distintos fondos coparticipables. Este último ítem es uno de los más álgidos de cara al debate por el proyecto de modernización laboral.

Este jueves, el ministro del Interior desembarcó en Paraná, donde se reunió con Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza, quien le expresó su "apoyo contundente" al proyecto que debatirá el Senado.

"Te llevás un apoyo contundente a los proyectos de reformas, en este caso de modernización laboral", dijo.

Consideró, a la par, que la iniciativa conllevará "inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen", por lo que van "a seguir trabajando en conjunto esas reformas".

Frigerio Santilli

Agenda bilateral

Santilli y Adorni ya habían recibido a Alberto Weretilneck en la Casa Rosada. La reunión fue en noviembre pasado, días después de que ambos funcionarios asumieran sus cargos.

En la ocasión, el gobernador de Río Negro planteó la conectividad rionegrina, y la necesidad de contar con definiciones respecto a las rutas nacionales 22, 23,151 y 40; y al uso de las vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que puede transformar la conectividad en toda la región.

Asimismo, el mandatario hizo mención además al futuro de las vías férreas del Alto Valle para la puesta en marcha del Tren del Valle. “Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, sintetizó Weretilneck.

Agregó también el pedido de contemplar en el presupuesto nacional diversas cuestiones relacionadas con INVAP, así como el acompañamiento a las universidades en las obras de infraestructura que requieren para su correcto funcionamiento.

Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial. Todos ellos proyectos que necesitan de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado.

Weretilneck destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.