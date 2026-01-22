Chubut espera asistencia de Nación por $4.000 millones para hacer frente a los incendios forestales

El Gobierno se había comprometido a desembolsar fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. El primer giro llegaría en los próximos días.

Los focos de incendios en Chubut se reavivaron en los últimos días.

Chubut espera asistencia de Nación para los próximos días po r $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales, que todavía azotan a distintas zonas de la provincia.

La Casa Rosada, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, le había anticipado al gobernador Ignacio Torres nuevos desembolsos para fomentar la reconstrucción de las regiones afectadas y asistir a quienes perdieron bienes.

Un primer giro sería de $4.000 millones y se oficializaría este viernes o el lunes, según confiaron fuentes a Ámbito . De momento, los montos ya fueron autorizados por Santilli y aguardan la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo , para su concreción.

Semanas atrás, el ministro del Interior inició su gira federal con un viaje a Chubut para sumar apoyos para la reforma laboral. Una vez allí, recorrió junto al gobernador Torres parte de las zonas afectadas.

Posteriormente, tenía planificada otra visita a la provincia que finalmente se suspendió por pedido de la gestión local ante la llegada de las lluvias, aduciendo que debían abocarse a combatir las llamas con condiciones climáticas más favorables.

En esa misma comunicación telefónica, Santilli se comprometió a apurar el envío de fondos en concepto de ATN para atender la acuciante situación de los afectados.

Incendios Chubut

Se reavivaron focos de incendio en Chubut

En los últimos días, varios focos de incendio se reavivaron a causa de las altas temperaturas. Ante esta situación, la provincia intensificó las tareas de los brigadistas en la zona de Puerto Patriada.

Luego de varias jornadas de relativa calma y contención en los focos principales, especialistas divisaron una gran columna de humo desde distintos puntos de la Comarca Andina. Esta señal indicó la vuelta del fuego en el área de Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera.

Desde la gestión provincial indicaron que hay alrededor de 280 las personas que participan de los trabajos en terreno para enfrentar un incendio forestal que presenta un comportamiento complejo desde un comienzo dado las condiciones meteorológicas y la irregularidad del terreno.

De acuerdo al último parte emitido desde el comando, las cuadrillas llevan adelante diversas tareas en el combate del fuego, utilizando equipos de agua, maquinaria pesada y herramientas manuales para la consolidación de líneas de defensa que ayuden a detener el avance.

Ruta 40 incendios Chubut Los brigadistas continúan combatiendo los incendios forestales en Chubut. X

Este martes, en horas tempranas, se hizo un monitoreo de la situación mediante el uso de drones para priorizar la seguridad de los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de humo.

Se comunicó además que este lunes se constataron una serie de desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71, entre Arrayanes y Quebrada del León, producto de los derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los medios aéreos.

Apuntaron que la estrategia está centrada principalmente en resguardar la vida y los bienes de las personas. En ese contexto, se mantienen las guardias nocturnas y los recorridos sobre las poblaciones asentadas en la zona norte e inmediaciones.

El operativo cuenta, a su vez, con la disponibilidad de varios medios aéreos, utilizados para transportar al personal y realizar las descargas de agua sobre los sectores seleccionados estratégicamente. Los mismos intervienen si las condiciones así lo permiten.

El comando unificado donde se toman decisiones respecto al plan de acción reúne a distintas instituciones, entre ellas el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut; la Subsecretaría de Protección Ciudadana provincial; la Administración de Vialidad Provincial; la Agencia Federal de Emergencias; la Administración de Parques Nacionales (APN); Bomberos, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Ejército, entre otras.