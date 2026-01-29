Reforma laboral y ley Régimen Penal Juvenil: Diego Santilli viaja a Corrientes en busca de tres votos clave en el Senado + Seguir en









El ministro de Interior tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Valdés en un intento por asegurar respaldo legislativo a los proyectos prioritarios del Gobierno.

Diego Santilli viajará a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés. Gobierno de la provincia de Corrientes

En el marco de las negociaciones por el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el ministro de Interior, Diego Santilli, viajará este viernes a la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés. El objetivo central del encuentro será avanzar en la construcción de apoyos clave en el Senado para los proyectos que el oficialismo considera estratégicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La agenda del viaje está directamente vinculada a la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles para el Gobierno, pero también incluye la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y el Régimen Penal Juvenil, que propone modificaciones al régimen vigente. En todos los casos, el Ejecutivo necesita sumar voluntades en una Cámara alta donde cada voto cuenta.

Corrientes aparece como una escala clave en ese recorrido político. El oficialismo apunta a asegurarse al menos tres votos de senadores vinculados a la provincia, fundamentales para destrabar debates que hoy enfrentan resistencias tanto de la oposición dura como de sectores dialoguistas que exigen cambios en los textos originales.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, detrás del objetivo de aprobar las leyes clave para el oficialismo. El oficialismo busca asegurar apoyos provinciales para avanzar con los proyectos clave del Ejecutivo El viaje de Santilli se inscribe en una estrategia más amplia de negociación directa con los gobernadores, que en las últimas semanas ganaron protagonismo como actores centrales en la discusión parlamentaria. La Casa Rosada apuesta a combinar diálogo político y concesiones puntuales para sostener la agenda legislativa durante el verano.

Con el calendario apretado y un Congreso que vuelve a escena en febrero, la gira por Corrientes busca acelerar definiciones. El mensaje es claro: sin acuerdos territoriales, las reformas quedan en suspenso. Y el Gobierno no está en condiciones de acumular más proyectos en espera.