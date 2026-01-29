Venezuela liberó otros 23 presos políticos y ya son 831 desde diciembre

La noticia fue anunciada por Diosdado Cabello, quien llamó a la convivencia pacífica y aclaró que la acción no responde a presiones extranjeras.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela , Diosdado Cabello , indicó que otros 23 presos políticos fueron liberados este jueves como parte de una decisión " tomada por el Estado venezolano " . Desde diciembre hasta la fecha son 831 las personas excarceladas.

Según señaló el funcionario, se trata de una orden del depuesto presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en EEUU. Cabello aclaró que cada caso fue evaluado de manera individual por las instancias competentes del Estado y que no responde a ninguna presión externa , sino que fue una decisión tomadas por el Ejecutivo venezolano.

Por otro lado, quien también es secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que estas liberaciones forman parte de un plan más amplio, orientado a la convivencia democrática y la paz, llevado adelante por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dicha política esta apuntada a presevar la estabilidad nacional.

Asimismo, ratificó el llamado a la convivencia pacífica con los 831 liberados. "No es la violencia el camino", recalcó, al tiempo que enfatizó que una de las prioridades del escenario político actual es la defensa de la paz y la tranquilidad del país.

La noticia llegó dos días después de que un grupo de estudiantes universitarios protagonizara un tenso intercambio con Delcy Rodríguez en la Universidad Central de Venezuela, donde la mandataria fue interpelada públicamente por dirigentes estudiantiles que le reclamaron la liberación de presos políticos y denunciaron la detención de más de 200 jóvenes , en una escena poco habitual en el país.

delcy rodriguez estudiantes venezuela El cruce se produjo durante una recorrida oficial de Delcy Rodríguez por la Universidad Central de Venezuela. X: @agusantonetti

El episodio ocurrió este martes durante una recorrida de Rodríguez por el campus de la UCV, su casa de estudios, en pleno cierre del semestre y con una fuerte presencia estudiantil. Allí, líderes universitarios aprovecharon la visita para visibilizar una demanda que se convirtió en eje central de la oposición desde comienzos de enero: la liberación de detenidos por razones políticas.

Marco Rubio defendió la intervención en Venezuela ante el congreso de EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, compareció este miércoles por primera vez ante el Senado estadounidense, desde la captura/secuestro de Nicolás Maduro. Una de las dos manos derechas del presidente Donald Trump, expuso por más de tres horas ante los congresistas y dijo que Washington establecerá "muy pronto" una presencia diplomática en Caracas.

Rubio buscó llevar tranquilidad ante los senadores y fue enfático al descartar una escalada. Aseguró que EEUU no tiene previsto volver a recurrir a la fuerza militar en Venezuela, ni ahora ni en el futuro, y sostuvo que la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, respondió a una situación límite. “Era insostenible y había que actuar”, justificó el funcionario.

Sin dar fechas concretas, el secretario de Estado dejó entrever que la hoja de ruta de Washington apunta al corto plazo. “No puede durar para siempre. Ni siquiera van cuatro semanas”, afirmó, y deslizó que el escenario podría ser distinto en un horizonte de tres a seis meses, especialmente cuando haya personal diplomático estadounidense operando en Caracas. Según Rubio, es la primera vez en más de diez años que se abre una oportunidad real de transición política, aunque aclaró que no existen garantías.