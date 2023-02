Omar Perotti: "Aníbal Fernández sigue sin entender la realidad" de inseguridad en Santa Fe

Luego de esas publicaciones, el gobernador santafesino le respondió al ministro de Seguridad de la Nación en un acto celebrado este jueves en el Club Atlético Funes. "El ministro sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", sostuvo Perotti. A su vez, señaló que “la magnitud del problema que hay que enfrentar amerita fuerte y total prioridad de la Nación", y que la "Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. No hay provincia por sí sola que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal”.

En ese sentido, ratificó su decisión de remover a Rubén Rimoldi de la cartera de Seguridad provincial. "Cuando ciertos objetivos no se van cumpliendo, no demoramos los cambios" consideró y afirmó que "acá no hay amiguismos, no hay complacencia. Acá hay una población que merece resultados diferentes”. “La gente lo quiere es seguridad. Lo que quiere es que eso se vea en la calle. Le importa poco si es tema municipal, provincial o nacional. Las instrucciones a llevar adelante por el nuevo ministro Claudio Brilloni son esas. Hay que recuperar claramente esa presencia policial en la calle”, concluyó.

Finalmente, Omar Perotti se refirió a las fuerzas de seguridad santafesinas: “A mí me hubiese encantado encontrar una policía al nivel de tecnología de la de Tigre o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No encontramos nada de eso”. Asimismo se posicionó sobre los atentados contra comisarías, que ascienden a cuatro casos en la última semana, entendiendo "que no haya habido alguna actitud distinta es una de las tantas cosas que no me gustan. Para mí, no es tema menor. Se está desafiando a la institución policial en su capacidad de reacción. Eso es lo que hay revertir inmediatamente”.

Claudio Brilloni.jpg Claudio Brilloni, nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe. Fuente: El Litoral.

¿Quién es Claudio Brilloni, el nuevo ministro de Seguridad?

El nuevo ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, será el cuarto en su cargo desde que asumió Omar Perotti como gobernador, en el 2019. Junto a él llega Martín García, el nuevo jefe de la fuerza policial y décimo en su puesto desde el inicio de la gestión. Brilloni tiene 51 años, es un comandante de Gendarmería retirado y era secretario de Seguridad. Egresó como subalférez en 1983, estuvo al frente de la Gendarmería de Rosario durante un año, cuando gobernaba Miguel Lifschitz en Santa Fe, y fue Director General de Operaciones hasta 2019.

"Tenemos claramente definidos los puntos críticos de la provincia; vamos a desplegar toda la actividad operativa y de prevención con la que contemos. Vamos a colaborar con el Ministerio Público de la Acusación y jueces federales para fortalecer el trabajo de investigación criminal", manifestó en una entrevista con el medio santafesino El Litoral. "Tenemos un plan de trabajo y lo hemos conversado con el gobernador; tiene que ver con el despliegue policial pero también, con la formación de los efectivos", aseguró.

Ante una posible reforma policial, Brilloni planteó que su rol es "impulsar el paquete de leyes o medidas que sean necesarias para tener una policía profesional y que esté a la altura de las exigencias que hoy nos tocan vivir. Nos queda mucho por hacer pero nos animamos a hacerlo, porque la policía de la provincia tiene un material humano con fuerte perfil democrático y respeto al sistema de gobierno".

También tuvo palabras sobre Martín García, nuevo jefe de la fuerza: "Tiene legitimidad por peso propio, por su entrenamiento que para mí es esencial; y por su formación y actualización, que es constante. Debemos conjugar adecuadamente las potencialidades que tienen nuestros policías".