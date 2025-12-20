Qué es el apendicitis y cuáles son sus síntomas + Seguir en









La intervención sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a despertar las consultas sobre esta enfermedad que provoca dolor abdominal.

La apendicitis afecta principalmente a personas de entre 10 y 30 años.

La intervención quirúrgica de Cristina Fernández de Kirchner (72 años) en el Sanatorio Otamendi, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, volvieron a reabrir las dudas sobre una afección de salud que a pesar de ser habitual no deja de precisar advertencias y alertas inmediatas: la apendicitis.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La expresidenta atravesó una exitosa operación, y pasó por por todos los pasos sugeridos: luego de una dolencia abdominal, solicitó asistencia de médicos a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en un centro médico, donde finalmente se definió su intervención quirúrgica.

Qué es el apendicitis y cuáles son sus síntomas Según el portal Mayo Clinic, el apendicitis es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre, también llamada abdomen.

SANATORIO OTAMENDI CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.jpeg Cristina Kirchner volvió a ser intervenida en el Sanatorio Otamendi después de una internación en el 2014. La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis, y, con el tiempo, se agrava.

Aunque cualquiera puede tener apendicitis, lo más frecuente es que suceda en personas entre los 10 y 30 años de edad. El tratamiento de la apendicitis suele consistir en antibióticos y, en la mayoría de los casos, cirugía para extirpar el apéndice.

Los síntomas de apendicitis suelen empezar con dolor alrededor del ombligo que se mueve y se intensifica en la parte inferior derecha del abdomen, empeorando al toser o moverse, junto con náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fiebre baja y abdomen hinchado; es una urgencia médica que requiere atención inmediata para evitar complicaciones. En caso de sospechar padecer apendicitis, la acción más importante es buscar atención médica de emergencia inmediatamente. En ese sentido, se sugiere no comer ni beber nada, además de evitar automedicarse con analgésicos, ya que es una emergencia grave que requiere diagnóstico y tratamiento rápido.

Temas Salud