Javier Milei conserva una imagen positiva mientras crece el rechazo a Karina y Victoria Villarruel, tras dos años de mandato

El presidente Javier Milei lidera un nuevo ranking de imagen positiva a dos años de haber asumido el Gobierno y sostiene niveles de apoyo elevados, mientras que Karina Milei y Victoria Villarruel registran un marcado deterioro en su imagen pública, con porcentajes de rechazo que encienden alertas dentro del oficialismo.

Según una encuesta de la consultora Trends realizada entre el 4 y el 9 de diciembre pasados sobre 2.000 casos online, Milei alcanza un 50,5% de imagen positiva y se ubica en el primer lugar del relevamiento, con una diferencia mínima sobre el exsenador Esteban Bullrich, quien aparece como la gran sorpresa del estudio con un 50,2% de valoración favorable.

javier milei diputados Karina Milei y Victoria Villarruel concentran los niveles más altos de rechazo dentro del oficialismo. El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, refleja que el Presidente logra mantener una percepción positiva mayoritaria pese al desgaste propio de la gestión y en un contexto político y económico complejo. De los siete dirigentes mejor posicionados, cinco pertenecen al oficialismo o mantienen una relación estrecha con el Gobierno, lo que refuerza el peso del espacio libertario en el escenario nacional.

El ranking de imagen y el contraste dentro del oficialismo Detrás de Milei y Bullrich, el tercer lugar lo ocupa Patricia Bullrich, con un 49% de imagen positiva, aunque con un nivel idéntico de rechazo, lo que muestra una figura consolidada pero altamente polarizante. Más atrás aparece el vocero presidencial Manuel Adorni, que conserva saldo a favor con un 45% de positiva frente a un 41% de negativa, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, registra un 43% de aprobación y un 44% de rechazo.

El relevamiento expone, en contrapartida, un escenario adverso para figuras clave del oficialismo. Karina Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel superan el 50% de imagen negativa, lo que las relega en la tabla y marca un contraste evidente con la performance del Presidente. También Santiago Caputo queda ubicado entre los dirigentes con mayor nivel de rechazo.

Patricia Bullrich 23 Patricia Bullrich se ubica en el podio, aunque con un nivel de rechazo similar al de su imagen positiva. Senado En el arco opositor, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner presentan niveles de rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que limita su capacidad de crecimiento en el ranking general. En el fondo de la tabla aparecen los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, con 34% y 27% de imagen positiva, condicionados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a escala nacional. El estudio tiene un margen de error de ±2,2% y confirma un dato central para el Gobierno: mientras Milei sostiene una imagen positiva relevante a dos años de gestión, otras figuras del oficialismo enfrentan un desgaste que podría impactar en la estrategia política futura.