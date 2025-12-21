El presidente Javier Milei lidera un nuevo ranking de imagen positiva a dos años de haber asumido el Gobierno y sostiene niveles de apoyo elevados, mientras que Karina Milei y Victoria Villarruel registran un marcado deterioro en su imagen pública, con porcentajes de rechazo que encienden alertas dentro del oficialismo.
Javier Milei conserva una imagen positiva mientras crece el rechazo a Karina y Victoria Villarruel, tras dos años de mandato
Un reciente sondeo de opinión pública muestra al Presidente al frente con una buena imagen positiva, mientras que la secretaria de Presidencia y la vice tienen números altos en rechazo popular
Según una encuesta de la consultora Trends realizada entre el 4 y el 9 de diciembre pasados sobre 2.000 casos online, Milei alcanza un 50,5% de imagen positiva y se ubica en el primer lugar del relevamiento, con una diferencia mínima sobre el exsenador Esteban Bullrich, quien aparece como la gran sorpresa del estudio con un 50,2% de valoración favorable.
El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, refleja que el Presidente logra mantener una percepción positiva mayoritaria pese al desgaste propio de la gestión y en un contexto político y económico complejo. De los siete dirigentes mejor posicionados, cinco pertenecen al oficialismo o mantienen una relación estrecha con el Gobierno, lo que refuerza el peso del espacio libertario en el escenario nacional.
El ranking de imagen y el contraste dentro del oficialismo
Detrás de Milei y Bullrich, el tercer lugar lo ocupa Patricia Bullrich, con un 49% de imagen positiva, aunque con un nivel idéntico de rechazo, lo que muestra una figura consolidada pero altamente polarizante. Más atrás aparece el vocero presidencial Manuel Adorni, que conserva saldo a favor con un 45% de positiva frente a un 41% de negativa, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, registra un 43% de aprobación y un 44% de rechazo.
El relevamiento expone, en contrapartida, un escenario adverso para figuras clave del oficialismo. Karina Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel superan el 50% de imagen negativa, lo que las relega en la tabla y marca un contraste evidente con la performance del Presidente. También Santiago Caputo queda ubicado entre los dirigentes con mayor nivel de rechazo.
En el arco opositor, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner presentan niveles de rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que limita su capacidad de crecimiento en el ranking general.
En el fondo de la tabla aparecen los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, con 34% y 27% de imagen positiva, condicionados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a escala nacional.
El estudio tiene un margen de error de ±2,2% y confirma un dato central para el Gobierno: mientras Milei sostiene una imagen positiva relevante a dos años de gestión, otras figuras del oficialismo enfrentan un desgaste que podría impactar en la estrategia política futura.
