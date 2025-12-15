Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner presentó recurso ante Casación para excluir bienes del decomiso Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Los abogados de la exmandataria cuestionan la inclusión de una veintena de bienes que están a nombre de sus hijos, quienes nunca estuvieron involucrados en el caso. También interpusieron recurso los letrados de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; Nelson Guillermo Periotti y Raúl Gilberto Pavesi.

Los abogados de la expresidenta buscan contraponer un recurso a la resolución por el decomiso de inmuebles. @ucedelibertas

Las defensas de los condenados en la causa Vialidad recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, la resolución que identificó a más de un centenar de bienes que alcanzarían a cubrir los $684 mil millones decomisados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El juez hizo saber la radicación del expediente en los términos del artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, que emplaza a las partes a comparecer ante el alto tribunal por el término de tres días.

El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 resolvió, en la causa Vialidad, decomisar más de 100 bienes inmuebles de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

P14 - Lazaro Baez (NA)_opt.jpeg Lázaro Báez También ordenó la ejecución de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich para el caso en que lo decomisado inicialmente resulte insuficiente para cubrir el monto fijado.

Contra dicha sentencia, interpusieron recursos de casación las defensas de Cristina Fernández de Kirchner; Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; Nelson Guillermo Periotti y Raúl Gilberto Pavesi, que fueron concedidos por el Tribunal el pasado 12 de diciembre de 2025 y se encuentran bajo revisión actual de la Sala IV de la cámara que preside Borinsky.

Los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, cuestionaron que se incluyeran 19 inmuebles que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, ajenos a la causa. Consideraron arbitraria y contradictoria la medida y advirtieron la violación de normas internacionales. Audiencias y un largo trámite. Efecto suspensivo Casación informó que una vez mantenidos los recursos ante el Máximo Tribunal Penal Federal del País, el expediente será puesto a disposición de las partes por el término de diez días, tras lo cual se fijará audiencias para que las partes informen ante Casación (arts. 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación). Mientras se resuelve el recurso, la ejecución del decomiso queda en suspenso, según confirmaron fuentes judiciales.