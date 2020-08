Lipovetzky: "La oposición no debe impulsar ni participar de la marcha"

Lipovetzky dijo que la oposición no se debe "ni impulsar ni participar de la marcha convocada" para esta tarde, ya que se pone "en peligro la salud de la ciudadanía" en el contexto de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Si bien el legislador remarcó la “legitimidad y el derecho a protestar” prefirió mantenerse al margen de la protesta contra la cuarentena, la reforma judicial y el Gobierno nacional.

El diputado nacional de JxC Fernando Iglesias aseguró que más allá de que algunos dirigentes de su partida puedan participar de la marcha, "es la gente la que se convocó" a protestar contra la gestión de Alberto Fernández. "Yo no convoco, es la gente la que se convocó más allá de algunos de nosotros vayamos a estar o no", expresó el diputado nacional en declaraciones a radio AM 550.

"Llamamos a participar", sostuvo, en tanto que aclaró: "Podemos estar de acuerdo en la longitud de la cuarentena y en sus efectos, pero no en el hecho de tomar precauciones".

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió "que el esfuerzo de la población no corra riesgo por la necesidad de un subgrupo de expresarse" y dijo que "quien quiera (manifestarse), que lo haga, pero con todos los cuidados correspondientes".

Iglesias subrayó que "en Estados Unidos hubo manifestaciones por George Floyd" y se comprobó que "eso no generó casos mientras se haga al aire libre y con distanciamiento".

Asimismo, el diputado anticuarentena se refirió a las distintas posturas que tomaron dirigentes de Juntos por el Cambio respecto a la protesta y manifestó: "El nuestro es un espacio plural y posiblemente Lipovetsky y yo tengamos la mayor distancia política dentro de ese espacio".