Qué le dijo Alberto a los legisladores de Cambiemos en el Zoom

Y completó: “Me dolió vivir eso esa semana. Respetémonos. En política no todo vale. Somos seres humanos”.

“Quiero recuperar la confianza. Nunca pasé yo esos límites. Y es necesario que lo hablemos porque quiero pensar en el mañana y recuperar el futuro”, agregó Alberto. “Solo soy un paso en la historia, otro me sucederá después. Tenemos que trabajar en un destino común. Podemos hacerlo. Depende de cada uno de nosotros”, explicó el jefe de Estado con Máximo y Massa sentados a su lado desde la quinta de Olivos.

El Presidente también se quejó de las marchas anti cuarentena fogoneadas por algunos dirigentes de Cambiemos y advirtió: “No podemos dejar de largo que hay sectores de la oposición le dicen que los tenemos encarcelados. Tienen mil formas de protestar, no hace falta exponer a nuestro pueblo. Cada marcha hizo que suban los casos”.

Y le dedicó un párrafo aparte a Cornejo, jefe del Comité Nacional UCR que la semana pasada deslizó la posibilidad de impulsar la “independencia” de Mendoza. “Su provincia recibió 16.000 millones de pesos. Queremos que Mendoza no se vaya. No es justo decir que no les prestamos atención. Hoy hablé con (Gerardo) Morales, hablo con Horacio a diario. No hacemos eso de dejar de lado a nadie. Queremos otro país”.

A continuación, lo dicho por el Presidente: