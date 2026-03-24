Pablo Grillo volvió a la Plaza en la marcha por la Memoria: "Es un orgullo estar acá" + Seguir en









El fotógrafo, que había resultado gravemente herido durante la represión en el Congreso en 2025, participó de la movilización por el aniversario del 24 de marzo. Destacó el acompañamiento social y el rol histórico de Madres y Abuelas.

Pablo Grillo con su cámara de fotos en Plaza de Mayo.

El fotógrafo Pablo Grillo dijo presente en la Plaza de Mayo durante la movilización por los 50 años del golpe de Estado de 1976, tras haber atravesado una larga recuperación por las graves heridas que sufrió en la represión policial frente al Congreso el año pasado.

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En diálogo con C5N, Grillo contó que no dudó en asistir a la convocatoria y que lo hizo con su herramienta de trabajo: “Vine con la cámara, si no, no venía. Saqué un montón de fotos. Siempre es un orgullo estar en la Plaza”, señaló. También se refirió al cambio en el vínculo con la gente desde aquel episodio: “Ahora me saludan, me piden fotos. Es muy fuerte el cariño que recibo”.

En ese contexto, puso en valor la presencia de organismos de derechos humanos y expresó su deseo de que la convocatoria siga creciendo. “Las Madres y las Abuelas son un orgullo. Ojalá se sume todavía más gente”, afirmó.

Grillo resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025, cuando una cápsula de gas lacrimógeno impactó en su cabeza durante una represión de Gendarmería. El disparo, realizado de manera irregular, le provocó una fractura de cráneo y un severo daño neurológico. Permaneció internado durante meses en el Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

La causa judicial determinó que el cabo primero Héctor Guerrero efectuó múltiples disparos con una pistola lanzagases en forma horizontal, una práctica prohibida por los protocolos vigentes. Uno de esos proyectiles fue el que hirió al fotógrafo.