Pablo Moyano: "Fue tan contundente el fallo que no creo que se pueda dar vuelta"

En ese marco, Pablo Moyano entendió que el fallo "fue un triunfo de los laburantes , no de la CGT" y analizó que "es normal que apelen, pero fue tan contundente el fallo que no creo que se pueda dar vuelta ". "Creo que con este fallo se empezó a hacer un poco de justicia; ojalá que la Corte Suprema pueda reivindicarse con este DNU que perjudica a los trabajadores, afecta la soberanía. Creo que este DNU fue un error ", agregó en declaraciones a la radio Futurock.

DNU de Milei: el fallo de la Cámara del Trabajo contra la reforma laboral

Este jueves la Cámara Nacional del Trabajo se declaró competente y dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el gobierno de Javier Milei. Se trata de la segunda cautelar concedida por ese tribunal: ayer había hecho lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y hoy a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

En su fallo del miércoles, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo obtuvo los votos a favor de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior y la mencionada oposición de la jueza Dora González. Los jueces que dieron curso a la apelación de la CGT consideraron que "no se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo".

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.jpg Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Posteriormente, en el fallo sostienen que "no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema 'excepcionalidad'".

"Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como 'leyes antievasión'", manifestaron y añadieron que "las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional".

Ley ómnibus: delegados sindicales se plegaron a los reclamos

En diálogo con AM 750, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradael, entendió que "el megaDNU y la ley ómnibus no está encontrando el apoyo que el Gobierno esperaba". "El rechazo al megaDNU no solo viene del 45 por ciento que no votó a Javier Milei, sino también de sectores que no forman parte de Unión por la Patria. Hay una diversidad importante rechazando por la forma y por el contenido", analizó.

Además, opinó sobre el fallo de la Justicia: "Celebramos la decisión de la Justicia laboral de suspender el capítulo laboral del megaDNU. Igualmente, hay que prestar atención a otros capítulos, como el ambiental". En ese sentido, interpretó que "hay capítulos del megaDNU que tienen nombre y apellido. Quieren parcelar la Argentina y entregar los recursos definitivamente".

Por otro lado, Daniel Catalano -representante de ATE Capital- sostuvo que "me parece muy complicado estar discutiendo con una fracasada de la política como es Bullrich" y entendió que “Milei no dejó a nadie para pelearse, las decisiones son directas de él”.

“Este gobierno está en conflicto con todos, es muy difícil. Uno se traza objetivos que parecen inalcanzables porque no existe del otro lado una visión de que tenés algo para resolver", añadió en FM La Patriada y concluyó refiriéndose a la medida de fuerza anunciada para el 24 de enero: “Lo que uno busca con el paro es una respuesta. No deberíamos recibir una represión ni un hostigamiento”.