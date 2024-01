DNU de Milei: juez en lo Contencioso Administrativo también firmó un amparo en contra

Antes del fallo, Rizzo resaltó la importancia de "no innovar", una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución definitiva de la Justicia. "El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", afirmó Rizzo.