Nuevo escenario tributario: cómo deberían prepararse las empresas frente a los cambios fiscales Por Martin Ojeda + Agregar ámbito en









Toda modificación tributaria genera expectativas, pero no siempre es aconsejable esperar que se concrete la reforma para actuar en consecuencia, existen aspectos que pueden ir considerándose mientras el Congreso resuelve

Las empresas deben comenzar a preparse mientras el Congreso resuelve una próxima reforma tributaria

El Gobierno ha manifestado su intención de avanzar hacia un sistema tributario más simple y competitivo. Desde su perspectiva, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que enfrentan las empresas en materia impositiva?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los principales desafíos son:

Saldos a favor del contribuyente : Inmovilización financiera por saldos a favor, que requiere un alto involucramiento de los funcionarios de las empresas y sus asesores para lidiar con las complejidades de las alternativas vigentes para menguar este costo.

: Inmovilización financiera por saldos a favor, que requiere un alto involucramiento de los funcionarios de las empresas y sus asesores para lidiar con las complejidades de las alternativas vigentes para menguar este costo. Sistema tributario : La complejidad del sistema tributario argentino el cual es altamente distorsivo e inestable , con más de 150 impuestos.

: La complejidad del sistema tributario argentino el cual es , con más de 150 impuestos. Ajuste por inflación : El ajuste por inflación impositivo puede dejar de aplicarse. La norma exige que la variación del IPC acumulada en los 36 meses anteriores al cierre supere el 100%. Con una inflación proyectada del 25% para 2026 y desaceleración posterior, el umbral podría no verificarse en cierres de 2027 . Esto generaría en las empresas en las que este ajuste representa una pérdida un aumento de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias sin que cambie una sola alícuota. Una baja de la alícuota por ejemplo al 25% podría neutralizarse por completo por esta vía. Esto debe modelarse ahora, no cuando ocurra.

: El ajuste por inflación impositivo puede dejar de aplicarse. La norma exige que la variación del IPC acumulada en los 36 meses anteriores al cierre supere el 100%. Con una inflación proyectada del 25% para 2026 y desaceleración posterior, . Esto generaría en las empresas en las que este sin que cambie una sola alícuota. Una baja de la alícuota por ejemplo al 25% podría neutralizarse por completo por esta vía. Esto debe modelarse ahora, no cuando ocurra. La inestabilidad normativa : Se habla de una nueva reforma impositiva con reglas que cambiarían dentro del ejercicio en curso.

: Se habla de una nueva reforma impositiva con reglas que cambiarían dentro del ejercicio en curso. Tasas municipales: aquellas que toman a la facturación como base imponible, sin techo normativo y en expansión Qué deben contemplar las empresas Más allá de las reformas que puedan aprobarse en el futuro, surgen una serie de interrogantes e inquietudes a considerar

¿Qué medidas deberían adoptar las empresas desde ahora para estar preparadas frente al nuevo escenario fiscal? Nuestra recomendación es no esperar a ver qué se aprueba. Hay que actuar ahora y enfocarse en:

Modelar diferentes escenarios de tasa efectiva del impuesto a las ganancias (con/sin ajuste por inflación; con/sin baja de alícuota). El driver dominante es el ajuste por inflación, no la alícuota. Atacar los saldos a favor ahora: certificados de no retención, exclusión de regímenes, etc. Revisar elegibilidad al RIMI y al RIGI. La reforma buscaría generalizar estos beneficios; quien ya esté adentro captura el beneficio antes. ¿Qué errores se producen con mayor frecuencia en la planificación tributaria de las empresas y cómo pueden prevenirse en un contexto de cambios normativos? Hacer participar al asesor fiscal cuando las operaciones ya fueron definidas. El asesor debe participar desde el principio para ayudar a delinearlas de manera tal que se optimice la carga impositiva. Enfocarse sólo en el impacto económico y no considerar el financiero. A modo de ejemplo, poder aprovechar los regímenes que permiten diferir una renta en varios ejercicios o reducir saldos a favor permite un ahorro financiero significativo. ¿Qué deben cuestiones deben tener en cuenta los empresarios y pymes para adaptarse al escenario tributario actual, minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir? Es importante que los empresarios entiendan que su carga fiscal total no va a bajar de manera significativa en 2026. Los lineamientos que trabaja el Gobierno (baja de impuesto a las ganancias societario, unificación de alícuotas de IVA y eliminación paulatina del impuesto al cheque) apuntan a antes del fin del primer mandato, o sea 2027, con el equilibrio fiscal como condición innegociable. Y una baja menor de Ganancias empresarias ya fue resistida por los gobernadores en el capítulo impositivo de la Ley de Modernización Laboral.

En ese marco, nuestras recomendaciones son: Trabajar sobre lo controlable: saldos a favor, encuadre en regímenes promocionales, optimización de quebrantos, etc. No sobre lo que depende del Congreso. Presupuestar con tasa efectiva, no nominal, incorporando IIBB, tasas municipales y costo financiero de pagos a cuenta y saldos a favor. (*) Socio de Pgk Consultores.