Piden que la ministra Alejandra Monteoliva explicaciones por la represión frente al Congreso

Los incidentes tuvieron lugar en el marco de las protestas contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El pedido apunta contra una "represión injustificada" por parte de las fuerzas.

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS) , reclamó la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , ante el Congreso para que brinde detalles sobre el operativo desplegado durante la protesta realizada en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras en el recinto se debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

La solicitud presentada por el legislador pone el foco en la justificación del operativo , la represión contra manifestantes y trabajadores de prensa , la identificación de los agentes involucrados y el uso de camiones hidrantes durante la desconcentración de la movilización.

Durante la manifestación, las fuerzas de seguridad despejaron la zona ubicada frente al Congreso y avanzaron sobre los manifestantes a lo largo de la Avenida de Mayo y calles cercanas mediante el uso de gases lacrimógenos , balas de goma y camiones hidrantes .

Los incidentes comenzaron durante las protestas del jueves con la policía arrojando agua, y empeoraron cuando un grupo de manifestantes encapuchados rompió baldosas y arrojó objetos contra el cordón policial instalado detrás de las vallas.

Como respuesta, los efectivos utilizaron gases, balas de goma y el carro hidrante para dispersar a quienes, según ellos, protagonizaban los disturbios.

Paulón le pide explicaciones a Monteoliva por la represión en el Congreso.

Frente a ese escenario, Paulón solicitó conocer “la justificación del operativo”, al considerar necesario que el Ministerio explique los motivos que llevaron a desplegar ese dispositivo de seguridad durante el tratamiento de la ley.

Reclamos por la actuación de las fuerzas

Otro de los ejes de la presentación apunta a la “represión injustificada”, mediante la cual el diputado exige explicaciones por la actuación de las fuerzas contra manifestantes y trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar.

El operativo contó con la participación de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Antes de las 21, el Ministerio de Seguridad informó que tres manifestantes fueron detenidos por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que dos integrantes de las fuerzas resultaron heridos.

Un prefecto recibió asistencia médica en el lugar y un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras sufrir el impacto de una piedra en la cabeza. Por su parte, aún se desconoce la cifra de manifestantes con heridas y lesiones.

En ese contexto, el legislador también pidió identificar a los agentes que efectuaron disparos directos contra trabajadores, periodistas y manifestantes, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades.

Otros incidentes frente al Congreso

La última observación incluida en el pedido de informes cuestiona la utilización de camiones hidrantes durante la desconcentración. En el texto, Paulón sostuvo que se busca esclarecer el empleo de esos vehículos a más de 500 metros del Congreso.

En medio de los enfrentamientos también se registró un episodio particular, cuando un grupo de manifestantes retiró una bandera de Estados Unidos colocada en el frente de un comercio sobre la Avenida de Mayo y luego la incendió.

Las fuerzas de seguridad intensificaron el uso del carro hidrante cuando algunos manifestantes intentaron avanzar sobre las vallas y respondieron con objetos contundentes.

Minutos después, el incremento de la presión del agua permitió dispersar a parte de los manifestantes en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, mientras desde el escenario principal de la movilización insistían con que tengan calma como un único mensaje dirigido a los presentes.