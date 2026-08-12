Debutó el VAR en la Copa Argentina: cobró penal para Independiente y Santiago Montiel lo erró + Agregar ámbito en









Se dio en el primer encuentro de los octavos de final de la competencia. Facundo Tello, luego de revisar la jugada, sancionó mano de Cléver Ferreira, jugador de Atlético Tucumán, en su área.

A los 24 minutos del primer tiempo, el VAR cobró penal para Independiente en el debut de esta tecnología en la Copa Argentina. @ATOficial

Más de cuatro años después del debut del VAR (Video Assistant Referee) en la Copa de la Liga Profesional, este miércoles tuvo su estreno en la Copa Argentina. Fue en el partido entre Independiente y Atlético Tucumán por los octavos de final de la competencia.

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A los 24 minutos del primer tiempo luego de un tiro al arco del Rojo, el VAR llamó a Facundo Tello, el árbitro del encuentro, para revisar una jugada en el área del Decano. Cuando el central del conjunto de Avellaneda, Kevin Lomónaco intentaba controlar la pelota, Cléver Ferreira desvió la pelota con la mano.

En un principio el juez del partido había dejado seguir la jugada y no había cobrado falta, pero luego de que todo Independiente reclamara una mano en el área y de que el VAR lo llame para corroborarlo, Tello revisó el video y cobró el penal.

El encargado de patear el primer tiro cobrado por el VAR en la Copa Argentina fue Santiago Montiel que disparó arriba contra el palo izquierdo del arquero y perdió la oportunidad de ganar ventaja en el marcador. Tan solo un minuto después, Atlético Tucumán anotó el gol de la ventaja parcial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Copa Argentina AXION energy (@copaargentinaoficial) El anuncio de la AFA sobre la implementación del VAR en la Copa Argentina El 25 de junio de este año, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que a partir de los octavos de final de la Copa Argentina se utilizaría el sistema VAR. La primera vez que se había utilizado esta tecnología fue en la final de la última edición del torneo el 5 de noviembre de 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, pero fue en una ocasión especial y no se había confirmado la continuidad del sistema en la competencia.

En esa ocasión el videoarbitraje estuvo a cargo de Héctor Paletta junto a Pablo Dóvalo como AVAR e intervino en la tanda de penales. Gonzalo Marinelli le atajó un penal a Tomás Molina del Bicho y luego de la revisión del VAR se volvió a patear por adelantamiento del arquero, que la volvió a atajar. Esta noche en el estadio Marcelo Bielsa el encargado de esta tecnología es Silvio Trucco, acompañado de Salomé Di Iorio como AVAR.