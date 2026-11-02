León XIV recorrerá Luján en papamóvil: el trayecto y cómo llegar a la misa + Agregar ámbito en









El Papa circulará desde la rotonda del tótem hasta la Basílica el miércoles 11 de noviembre. Habrá más de 15.000 voluntarios, puestos sanitarios y refuerzos ferroviarios.

El papa León XIV recorrerá Luján en papamóvil el 11 de noviembre, antes de la misa. Imagen: Luis Argerich

El papa León XIV recorrerá Luján en papamóvil el próximo miércoles 11 de noviembre, antes de celebrar la Santa Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó el recorrido y los detalles del operativo que se desplegará para recibir a miles de fieles durante la última actividad del Sumo Pontífice en la Argentina.

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“El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, detalló el funcionario. El trayecto se realizará sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, donde se habilitarán sectores para que los peregrinos puedan ubicarse y acompañar el paso de León XIV.

El parque Luján abrirá sus puertas el martes 10 de noviembre a las 16, con acceso desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. Allí habrá patios y espacios dispuestos a los costados de la avenida para que los fieles puedan esperar el recorrido. En el parque San Martín, además, se instalará un escenario con servicios gastronómicos.

Cómo será el operativo y qué alternativas hay para llegar La organización contempla más de 15.000 voluntarios, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Bomberos. También habrá más de 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios, shockrooms, carpas eucarísticas y pantallas de video y audio en distintos puntos.

Para facilitar el traslado de los peregrinos, se incrementarán las frecuencias de los trenes. Alonso recomendó utilizar el ferrocarril como principal alternativa: la línea Sarmiento conecta Once con Mercedes y, desde allí, se puede tomar el ramal Mercedes-Moreno, que pasa por Luján. Otra opción es el tren San Martín, desde Retiro hasta Dr. Cabred, y luego caminar aproximadamente media hora.

Quienes lleguen en micros o vehículos particulares contarán con estacionamientos sobre las rutas 5, 7, 47 y 192. Sin embargo, el ministro remarcó que desde los lugares de estacionamiento habrá que caminar unos siete kilómetros hasta la ciudad. “La idea es peregrinar”, sostuvo Alonso. La misa de León XIV está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Será la última actividad del Papa en el país, en el marco de una visita apostólica que también incluirá Buenos Aires y Córdoba.