Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: feriados, agenda, y todo lo que hay que saber

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué incluyen los kits que reciben los voluntarios

Los voluntarios que participarán de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina ya cuentan con sus kits de participación. Los elementos fueron entregados a quienes se inscribieron para colaborar en Buenos Aires y Luján, de acuerdo con la sede elegida durante el registro.

La distribución se organizó en dos puntos: el Regimiento de Patricios, para los voluntarios de Buenos Aires y quienes se anotaron para ambas sedes, y el Club El Ateneo, en Luján, para quienes eligieron colaborar exclusivamente en esa localidad.

Los kits forman parte de la organización de los equipos de voluntarios que colaborarán en las distintas actividades previstas durante la visita papal.

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