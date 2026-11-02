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2 de noviembre 2026 - 11:41

Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: feriados, agenda, y todo lo que hay que saber

El Papa será recibido por el presidente Javier Milei.

El Papa será recibido por el presidente Javier Milei.

Por Facebook Vatican News

El sumo pontífice arribará el próximo domingo al país. El Gobierno y la Iglesia ultiman los detalles para una agenda de cuatro días. Se buscará evitar que la visita quede atravesada por disputas políticas.

A seis días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y la Iglesia avanzan en los últimos preparativos de la visita pastoral que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. Este lunes arribará a Buenos Aires una delegación de 26 funcionarios del Vaticano para supervisar la logística, los recorridos y las medidas de seguridad.

La comitiva, encabezada por Alessandro Gallo e integrada por miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios, mantendrá reuniones con representantes de la Presidencia, Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Conferencia Episcopal Argentina.

El pontífice llegará el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los principales desafíos será garantizar los desplazamientos del Papamóvil, las celebraciones religiosas y los encuentros con distintos sectores sociales. También se buscará evitar que la visita quede atravesada por disputas políticas, especialmente durante las reuniones con representantes sindicales y la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué incluyen los kits que reciben los voluntarios

Los voluntarios que participarán de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina ya cuentan con sus kits de participación. Los elementos fueron entregados a quienes se inscribieron para colaborar en Buenos Aires y Luján, de acuerdo con la sede elegida durante el registro.

La distribución se organizó en dos puntos: el Regimiento de Patricios, para los voluntarios de Buenos Aires y quienes se anotaron para ambas sedes, y el Club El Ateneo, en Luján, para quienes eligieron colaborar exclusivamente en esa localidad.

Los kits forman parte de la organización de los equipos de voluntarios que colaborarán en las distintas actividades previstas durante la visita papal.

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La UBA otorgará el Honoris Causa al papa León XIV durante su visita a Argentina

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este miércoles otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, Robert Francis Prevost, quien visitará por primera vez Argentina. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la casa de estudios, que destacó su influencia en los principales debates sociales, políticos y culturales de la actualidad.

La resolución subrayó que, más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se convirtió en un referente de alcance mundial, con una voz relevante en discusiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

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Todos los artistas confirmados que acompañarán al papa León XIV en su gira por Argentina

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina anunció los primeros artistas que participarán de las celebraciones religiosas y los encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre. La programación incluye figuras de la música popular, intérpretes de folklore, agrupaciones corales y bailarines.

Según informó la organización, el despliegue artístico que acompañará las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján contará con más de 600 coristas y 200 músicos para las celebraciones litúrgicas. La lista todavía no está cerrada y se esperan nuevas incorporaciones.

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Ya hay cortes en CABA por la visita del papá León XIV: demoras, desvíos y qué zona evitar

El operativo contempla cortes progresivos en Palermo y un per&iacute;metro cerrado en Recoleta.

El operativo contempla cortes progresivos en Palermo y un perímetro cerrado en Recoleta.

La confirmación de la gira del papa León XIV por la Argentina puso en marcha un amplio operativo de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Con vistas a las actividades programadas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, las autoridades porteñas implementaron un esquema de cortes en Palermo para avanzar con el armado del escenario principal y un cierre total en un sector de Recoleta durante su estadía.

Las primeras complicaciones de tránsito se registran en torno al Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, donde las tareas logísticas ya generan embotellamientos en horas pico. Ante este panorama, se recomienda a los conductores evitar el área y recurrir a vías alternativas para bordear el perímetro afectado.

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Así es el pequeño Papamóvil eléctrico que preparan para la visita de León XIV

La próxima visita del papa León XIV a Sudamérica tendrá una particularidad en materia de movilidad. Mientras que en Argentina el Pontífice utilizará dos Toyota Hilux especialmente adaptadas, en Uruguay contará con una Fiat Titano y un pequeño vehículo eléctrico diseñado para desplazamientos en espacios reducidos.

Se trata de una unidad de dimensiones similares a las de un carrito de golf, cuya transformación requiere modificaciones estructurales y técnicas para garantizar la comodidad y seguridad del Santo Padre durante sus recorridos.

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León XIV en la Argentina: el Gobierno recibe a la última delegación del Vaticano para ajustar los detalles de la visita del Papa

El papa Le&oacute;n XIV llegar&aacute; a la Argentina el domingo 8 de noviembre para iniciar una visita pastoral de cuatro d&iacute;as.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre para iniciar una visita pastoral de cuatro días.

A seis días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno y la Iglesia intensifican los preparativos para recibirlo. Este lunes por la tarde desembarcará en Buenos Aires la tercera y última avanzada del Vaticano, integrada por 26 funcionarios que supervisarán la organización, la seguridad y los detalles de las actividades previstas en el país.

La delegación permanecerá en territorio argentino hasta el arribo del sumo pontífice, programado para el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibirán las autoridades episcopales y el presidente Javier Milei, quien estará presente al pie del avión.

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Entretelones de la visita del papa León XIV

Por Liliana Franco

Karina Milei ser&aacute; el miembro del Poder Ejecutivo que participar&aacute; en todas las actividades donde este el Papa Le&oacute;n XIV.

Karina Milei será el miembro del Poder Ejecutivo que participará en todas las actividades donde este el Papa León XIV.

La organización para recibir al papa León XIV generó, al principio, algunos cortocircuitos dentro del Gabinete. Dicen en los pasillos de la Casa Rosada que el ego en algunos funcionarios los llevó a intentar “cooptar” la organización de este evento. A punto tal, que se comentó, en su momento que el Episcopado hizo llegar su preocupación por la falta de definiciones en los temas vinculados a la planificación de las actividades papales. Por esta razón, Karina Milei se puso al frente de la coordinación entre los distintos ministerios que participan en el evento.

Comentan en el entorno de Karina que, en general, han trabajado muy bien con Jorge Macri en la coordinación, por eso este domingo se vio una foto donde fueron a visitar las obras, donde se llevará a cabo la misa en el Monumento a los españoles.

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La agenda de actividades del papa León XIV en Argentina

El domingo, León XIV visitará el monumento a San Martín, se reunirá con Javier Milei en la Casa Rosada y participará de una recepción oficial en el Palacio Libertad.

El lunes recorrerá el Cottolengo, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros con trabajadores y comunidades religiosas.

El martes viajará a Córdoba para encabezar una celebración en la Escuela de Aviación Militar y regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil.

Finalmente, el miércoles visitará la cárcel de Devoto y celebrará una misa en Luján. A las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

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