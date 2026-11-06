Un concierto de campanas y una vigilia: los preparativos de Buenos Aires para recibir al papa León XIV + Agregar ámbito en









Llegará el domingo 8 proveniente de Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Habrá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades especiales en distintos puntos de la Ciudad.

Archivo. Todas las campanas sonaran cuando León XIV aterrice en Argentina. Wikipedia

Cada vez falta menos para la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11. En la antesala de su llegada, la Ciudad de Buenos Aires prepara distintas sorpresas para recibir al Sumo Pontífice, que aterrizará el domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Una de las principales iniciativas será un gran concierto de campanas, en el que participarán iglesias de toda la Ciudad.

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Así será recibido el primer Papa que visitará el país en más de 40 años. El Vaticano difundió la agenda oficial de la gira, que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con encuentros religiosos, reuniones con autoridades nacionales y celebraciones multitudinarias.

Tras su arribo, León XIV se trasladará a la Casa Rosada, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Los preparativos en Buenos Aires para recibir al papa León XIV Las actividades de bienvenida comenzarán incluso antes del arribo del Pontífice. La Basílica San José de Flores, ubicada en avenida Rivadavia 6950, será sede de una vigilia el sábado desde las 19:30. El templo tiene un significado especial por ser el lugar donde Jorge Bergoglio encontró su vocación.

Archivo. León XIV llegará esta tarde a Uruguay, antes de su visita a la Argentina. Vatican Media Durante el encuentro se presentará el musical De Francisco a León, que contará con más de 80 actores en escena. También habrá presentaciones de grupos folclóricos y artistas de música urbana.

Los homenajes continuarán durante las noches posteriores a la llegada del Papa. Hasta el 12 de noviembre, distintos edificios y monumentos emblemáticos de Buenos Aires se iluminarán de blanco y amarillo, los colores de la Santa Sede. Entre los espacios incluidos en la iniciativa estarán el Teatro Colón, el Planetario, la Torre Monumental y la Pirámide de Mayo. El Obelisco, por su parte, tendrá un mapping especial preparado para la ocasión. Además, más de 40 iglesias y parroquias porteñas se iluminarán para recibir al Sumo Pontífice. Entre ellas se encuentran la Catedral Metropolitana, la iglesia de la Medalla Milagrosa, reconocida por sus vitrales, y las basílicas de Almagro y Flores. Esta última tiene un vínculo particular con Bergoglio, quien fue bautizado allí y encontró su vocación antes de convertirse en Francisco. La Basílica San José de Flores, ubicada en avenida Rivadavia 6950, será sede de una vigilia el sábado desde las 19:30. La agenda completa del Papa León XIV en Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú