El Gobierno criticó la marcha universitaria y afirmó que "los reclamos están todos resueltos"

El Gobierno, en pie de guerra con las universidades públicas, afirmó que están "al día" y que se han pagado los fondos reclamados "para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada".

El ministerio aseguró que, pese a lo que denuncian tanto las universidades como los gremios, se transfirieron 192 mil millones de pesos "cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento". Según el comunicado oficial, el desembolso representó un incremento del 270%.

Desde el Ejecutivo afirman que se asignaron "partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional". Y que la propuesta presentada a los gremios el lunes "alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)".

Luego de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmara que más del 60% de los trabajadores docentes y no docentes son pobres, desde el gobierno recogieron el guante y dieron a conocer el escalafón salarial. "Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente", por lo que afirmaron que "no existe pobreza entre estos sectores".

De todas maneras, reconocieron que aquellos que son de dedicación simple "perciben salarios más bajos", aunque se escudaron en que "dan clase solo una vez por semana".

En ese sentido, desde el Ministerio que conduce Pettovello rechazaron "enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo" y acusaron a la marcha de ser "política" y no reflejar "un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes".