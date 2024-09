Cristina Kirchner convocó a sumarse a la Marcha Federal Universitaria

En un mensaje grabado, Kirchner sostuvo: “Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”, comenzó.