Paro de controladores aéreos: denunciaron al gremio por impedir la salida de vuelos autorizados

La denuncia se hizo ante la EANA y ANAC. Algunos vuelos estaban autorizados y programados fuera del cronograma de protestas.

La compañía Aerolíneas Argentinas denunció este viernes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el sindicato de controladores aéreos impidió la salida de nueve vuelos programados.

“Esta última acción perjudicó a más de 800 personas , en total, el paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos”, expresaron en un comunicado.

Este viernes se desarrolló la primera jornada de las medidas de fuerza de ATEPSA y se dividió en dos etapas.

En un total de cinco horas — de 13 a 16 y de 19 a 21—, la medida afectó la operación de los principales aeropuertos del país y dejó como saldo más de 40 vuelos cancelados y decenas de demoras, sobre todo en Aeroparque y Ezeiza .

Desde Aerolíneas informaron que en los vuelos de cabotajes y regionales tuvieron 44 cancelaciones (lo que afectó a 4550 pasajeros) y 59 demorados (6000 pasajeros).

Paro de controladores aéreos: cuál es el reclamo del gremio y hasta cuándo se extenderá

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) inició este viernes 22 de agosto un cronograma de paros que se extenderá hasta el sábado 30. El conflicto de los controladores aéreos, que viene escalando desde hace meses, promete complicar la operación en aeropuertos clave.

El gremio insiste en que los salarios llevan diez meses congelados y que las negociaciones con el Gobierno no dieron frutos. Piden un aumento del 45% y denuncian que la falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo generó un escenario de precarización del sistema.

Según sostienen, no se trata solo de una pulseada salarial: también hay malestar por la “desarticulación de direcciones operativas” y la falta de planificación a largo plazo.