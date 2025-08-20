Trabajadores del Garrahan paran y se movilizan al Congreso mientras el Senado trata la emergencia en pediatría







Trabajadores del Garrahan se movilizarán a partir de las 10.30, para exigir la aprobación de la ley de emergencia pediátrica.

Los trabajadores del Garraham se movilizan al Congreso.

Los trabajadores del hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro y movilización para este jueves cuando el Senado de la Nación trate la ley de Emergencia en Pediatría que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna (ATE) informó que "ante la reciente confirmación de que el Senado sesionará mañana, pusimos en marcha la resolución de nuestra asamblea, según la cual paramos y nos movilizamos para exigir la aprobación de la ley de emergencia pediátrica, también conocida como 'ley Garrahan'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Aleplipco/status/1958312621150491080&partner=&hide_thread=false URGENTE GARRAHAN: mañana paramos y movilizamos para exigir aprobación de la emergencia en pediatría pic.twitter.com/MabHcmwkHY — Ale Lipco (@Aleplipco) August 20, 2025 Lipcovich agregó que el paro comenzará "a las 7 am y nos movilizaremos a las 10.30 hacia el Congreso. La agenda parlamentaria de estas 48 horas estuvo condicionada por reclamos populares muy sentidos, como el de las personas con discapacidad, las jubilaciones o el propio Garrahan. Mañana nos movilizaremos junto a trabajadores de otros organismos afectados por el vaciamiento y al ajuste salarial, como el INTI, INTA o Vialidad".

El dirigente gremial agregó que "si el Congreso, que tantas veces facilitó los ataques de Milei, hoy puede asestarle golpes a su ajuste es gracias a la lucha que se impuso desde abajo. Por eso, hay que redoblar ese camino, para que se aprueben todas las leyes populares y luego derrotar los eventuales vetos" .