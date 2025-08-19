Los controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza y podría provocar demoras y cancelación de vuelos







Tras el fin de la conciliación obligatoria, ATEPSA aéreos anunció que retomará medidas de fuerza desde el 22 de agosto por falta de acuerdo salarial.

Controladores áereos retomarán su medida de fuerza desde el 22 de agosto. Mariano Fuchila

El fin de la conciliación obligatoria abrió este martes un nuevo capítulo en el conflicto aeronáutico: la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que retomará su plan de lucha desde el 22 de agosto, lo que podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos en todos los aeropuertos del país.

La organización gremial que agrupa a los controladores denunció que los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no realizaron una oferta salarial acorde con la pérdida del poder adquisitivo y remarcó que "no se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo".

En respuesta, desde la empresa sostienen que los incrementos ofrecidos están en línea con lo otorgado a otros sectores estatales, como la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/1955420247416287405&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/k2wrSlXwZv — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) August 13, 2025 El conflicto se arrastra desde julio, cuando la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el día 11, lo que suspendió tanto los despidos como los ceses de actividades. Posteriormente, la medida se prorrogó hasta el 7 de agosto, debido a que la EANA presentó una nueva propuesta que, según ATEPSA, no alcanzaba las expectativas y se mantenía por debajo de la pauta general para los empleados públicos.

Cumplidos todos los plazos, el sindicato emitió un comunicado en el que enfatizó: "Ante la falta de una propuesta acorde con nuestras demandas, retomaremos el plan de lucha a partir del 22 de agosto, con acciones en todos los aeropuertos del país". Además, remarcaron: "Estamos convencidos de que la lucha y la defensa de nuestros derechos son el único camino a seguir".

La conducción de ATEPSA insiste en que, para evitar quedar rezagados frente a la inflación, es necesario aplicar un aumento salarial del 45%, un reclamo que el Gobierno descarta de plano. Desde el Ministerio de Economía reiteraron que los incrementos se limitarán a un 1% mensual, con sumas no remunerativas adicionales a modo de compensación. El Gobierno busca que se cumpla la normativa de un "servicio público esencial" Previo a la aplicación de las nuevas medidas de fuerza, la Secretaría de Trabajo convocó a los representantes gremiales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para los servicios públicos esenciales. La ATEPSA no puede paralizar por completo la actividad, aunque con los paros genera demoras y cancelaciones de vuelos. Desde el gremio reclamaron que tanto la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) asuman sus funciones con responsabilidad y se comprometan a “garantizar el derecho legítimo de los trabajadores a manifestarse”. La secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta, sostuvo que “las autoridades aeronáuticas continúan presentando informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga”.

