Paro de controladores aéreos: LATAM Airlines anunció demoras y prórrogas en los vuelos

La medida de fuerza impulsada por Atepsa genera cambios en los traslados. El reclamo es por mejoras salariales.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) realiza un paro en distintos aeropuertos del país en reclamo por mejoras salariales tras el fracaso de las últimas paritarias . La medida de fuerza impacta directamente en la operatividad de varios vuelos que debieron ser reprogramados o que tendrán demoras .

La medida de fuerza durará hasta el final de agosto, con restricciones escalonadas en distintos días. El sindicato aclaró que las limitaciones se concentran en los despegues , ya que durante los horarios estipulados no se emiten autorizaciones de salida, ni se aprueban movimientos de aeronaves y vehículos en superficie , ni se gestionan planes de vuelo.

En este marco, LATAM Airlines anunció que tendrán vuelos demorados y deberán reprogramarse otros. En un comunicado, expresa que "debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto".

"Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa ", agrega.

Posteriormente, afirma: LATAM recomienda a los pasajeros revisar el estado de su vuelo periódicamente en latamairlines.com.ar. Asimismo, lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar a sus pasajeros y clientes de carga".

"La compañía se encuentra monitoreando de manera permanente la evolución de esta situación", finaliza el comunicado.

Cronograma de interrupciones

El plan de lucha difundido por Atepsa establece los siguientes tramos de suspensión de salidas:

Viernes 22 de agosto : de 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto : mismos horarios.

Martes 26 de agosto : de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto : de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: nuevamente de 13 a 16 y de 19 a 22, cerrando el ciclo anunciado.

El conflicto de Atepsa

El conflicto escaló luego de que la Secretaría de Trabajo dictara conciliación obligatoria en julio, durante el receso de invierno. Sin embargo, la prórroga del proceso no satisfizo a los trabajadores, que consideraron insuficiente la oferta de un aumento salarial cercano al 1% mensual.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria, incluida la prórroga, y ante la persistente negativa oficial de avanzar con una oferta salarial sin condicionamientos, formalizamos el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical”, expresó Atepsa en un comunicado.

En otro pasaje del mensaje, la conducción gremial subrayó: “Al agotarse los plazos que impone el Decreto 272/06, y con la organización cumpliendo con todos los pasos administrativos y legales previstos, continuaremos el plan de lucha oportunamente presentado, asumiendo la defensa de los derechos laborales para lograr la recomposición salarial necesaria”.