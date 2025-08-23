Fue una de las mujeres más codiciadas y hoy protagoniza una de las películas más taquilleras, pero en el camino se declaró en bancarrota: qué pasó con la fortuna de Pamela Anderson







La actriz y modelo norteamericana vuelve a la pantalla grande con una comedia de la mano de Liam Neeson.

Pamela Anderson protagoniza la nueva comedia "¿Y dónde esta el policia?'".

Pamela Anderson pasó de ser un símbolo de los 90 a convertirse en una figura controvertida del entretenimiento. La actriz canadiense-estadounidense alcanzó la fama mundial como salvavidas en “Baywatch”, pero su carrera trascendió la televisión para abarcar el modelaje, el cine y hasta la escritura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su trayectoria profesional comenzó de manera inesperada cuando, durante un partido de fútbol americano en Vancouver, su imagen en una pantalla gigante llamó la atención de los productores de Playboy. Esta exposición la llevó a convertirse en la modelo con más portadas en la historia de la revista.

Su éxito en Baywatch la transformó en un ícono pop, con salarios que pasaron de $1.500 por episodio en la primera temporada a $300.000 en las últimas. Sin embargo, su vida financiera tuvo altibajos notables. A pesar de ganar millones, enfrentó problemas con el IRS y el estado de California por deudas millonarias. En 2009, apareció en la lista de los 500 mayores deudores fiscales de California con una deuda de $1,7 millones.

Pamela Anderson Liam Neeson La carrera de Pamela Anderson Nacida el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, Columbia Británica, Anderson superó una infancia marcada por dificultades para construir una carrera en el entretenimiento. Su primer trabajo remunerado como modelo fue para la cerveza Labatt en 1989, pero su gran oportunidad llegó con Playboy. La actriz no solo dominó las portadas de la revista, sino que también incursionó en la televisión con éxitos como Mejorando la casa y VIP.

Su patrimonio neto se estima en $20 millones según Celebrity Net Worth, aunque su fortuna tuvo vaivenes significativos. Anderson invirtió en bienes raíces, como una mansión en Malibú que compró por $1,8 millones en 2000, gastó $8 millones en renovaciones y finalmente vendió por $11,8 millones en 2021. Además de su trabajo en televisión, escribió cuatro libros autobiográficos y dos novelas, y participó en documentales como Pamela, una historia de amor para Netflix.

Por qué se declaró en bancarrota Los problemas financieros de Anderson comenzaron con deudas fiscales significativas. En 2011, el IRS y el estado de California reclamaron cerca de $370.000 en impuestos impagos, suma que se añadió a la deuda de $1,7 millones que ya arrastraba desde 2009. Estas dificultades económicas contrastaban con su imagen de estrella millonaria. La actriz atribuyó parte de sus problemas financieros a malos manejos contables y a la división de bienes tras sus divorcios. Aunque logró recuperarse parcialmente gracias a ventas de propiedades y nuevos proyectos, su situación fiscal dejó una marca en su carrera. Anderson también enfrentó demandas y costos legales que afectaron su patrimonio durante años. "Y dónde está el policía", la nueva película en la que actúa Pamela Anderson Embed - ¿Y DÓNDE ESTA EL POLICÍA? Tráiler 2 Español Latino (2025) Liam Neeson Anderson regresa a la pantalla grande con "¿Y dónde está el policía?" (The Naked Gun, 2025), una nueva versión de la clásica comedia La pistola desnuda. La película, protagonizada junto a Liam Neeson, marca su regreso al cine después de varios años dedicada a proyectos televisivos y documentales. Aunque la crítica no fue favorable con esta nueva versión, considerándola inferior al original de 1988 con Leslie Nielsen, la participación de Anderson generó interés en el público. En el film, interpreta a Beth Davenport, una escritora de novelas policiales que se ve involucrada en una investigación junto al teniente Frank Drebin Jr. La película, pese a sus deficiencias, pone nuevamente a Anderson en el centro de la atención mediática.