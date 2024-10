Paro de transporte: organizaciones sociales se suman con ollas populares y más de 500 cortes en todo el país

Asimismo, en ese territorio estarán junto a Camioneros, y también junto a docentes y estudiantes universitarios, quienes estarán dictando clases públicas a la par de las ollas populares.

No obstante, esto será luego de las manifestaciones piqueteras que comienzan a las 9:30 de este miércoles, desde el Obelisco. Las mismas están confeccionadas por algunos sectores de las tres organizaciones.

paro transporte 30 octubre Organizaciones sociales acompañan al paro de transporte. Mariano Fuchila

Por otra parte, en diversos sectores de la Provincia de Buenos Aires también habrá cortes, actividades y medidas de protesta. Los lugares más destacados donde se llevarán a cabo son Moreno, La Matanza, Tigre, José C. Paz, Berazategui, La Plata, Lanús y Presidente Perón, entre otros municipios.

Aunque en ese sentido, la modalidad de cada protesta en cada lugar está librada a las posibilidades de los grupos que se movilicen en sus localidades, aunque la mayoría también realizará ollas populares en las plazas.

Según indicaron, los movimientos sociales buscan impregnarle mayor visibilidad al paro de transportes convocado por la Mesa Nacional del Transporte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt), y al que también se plegaron ATE Nacional y gremios docentes.

Las protestas que afrontará el Gobierno

Con el paro de 36 horas, el Gobierno afrontará tres días de protestas sindicales, con medidas de fuerza que tendrán un pico hoy con el cese de actividades de los gremios de la Mesa del Transporte, y que continuará mañana con una jornada sin colectivos, si es que no se logra destrabar el conflicto paritario.

También durante el día de hoy habrá un paro de los trabajadores de AFIP y Aduana "en rechazo a los 3100 despidos que intenta hacer Milei y la imposibilidad de hablar con la titular del nuevo organismo, Florencia Misrahi", dijeron fuentes sindicales.

En tanto, este jueves será el turno de los colectiveros de la UTA, que harán su propia medida durante toda esa jornada debido a que no alcanzaron un acuerdo salarial. El gremio de Fernández mantuvo este lunes un encuentro con las cámaras del sector pero no se pusieron de acuerdo. No obstante, hoy habrá una nueva reunión entre el gremio y las cámaras empresarias, propulsada por el gobierno de Javier Milei, para intentar que la medida se levante.

El jueves, además, el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos y ADDUC motoriza un apagón contra la suba de tarifas para las 21 hs.