Paro de transporte: cómo ir a trabajar

Se realiza un nuevo paro de transporte a nivel nacional , como medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei . De este modo, no funcionan los servicios de trenes , ni de pasajeros ni de carga, tampoco camiones de carga, puertos y barcos, y la mayor parte de las aerolíneas comerciales de pasajeros .

Debido a una fuerte interna entre el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y Pablo Moyano , el gremio no adhiere al paro de transporte de este miércoles.

No obstante, gremio de Fernández tiene previsto hacer su propia medida de fuerza este jueves, también por 24 horas, en caso de no llegar a un acuerdo en las reuniones que mantendrán este miércoles por mejoras salariales. en una nueva reunión paritaria de este miércoles.

De este modo, realizaría un paro de colectivos que afectaría a aquellos de corta y mediana distancia que circulen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, los servicios de traslado se verán afectados al menos por dos días.

Qué gremios paran

El paro en el transporte fue convocado por un sector de la CGT, encabezado por Pablo Moyano (camioneros), Omar Maturano (ferroviarios) y los representantes aeronáuticos Pablo Biró y Juan Pablo Brey.

Todos ellos integran la Mesa Nacional del Transporte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt).

Los dirigentes aseguraron que “no existe ninguna cercanía” con el gobierno de Javier Milei y que “no ven posibilidad alguna” de que eso suceda en el corto plazo. Reclaman tanto mejoras salariales como serviciales.

Entre los gremios del transporte que respaldan la huelga figuran el Sindicato de Choferes de Camioneros; La Fraternidad (trenes); la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra); el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); los gremios de taxistas (Peones y conductores); Aeronavegantes; la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); los Metrodelegados del subte y la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm).

El Gobierno afrontará tres días de protestas

Con el paro de 36 horas, el Gobierno afrontará tres días de protestas sindicales, con medidas de fuerza que tendrán un pico hoy con el cese de actividades de los gremios de la Mesa del Transporte, y que continuará mañana con una jornada sin colectivos, si es que no se logra destrabar el conflicto paritario.

También durante el día de hoy habrá un paro de los trabajadores de AFIP y Aduana "en rechazo a los 3100 despidos que intenta hacer Milei y la imposibilidad de hablar con la titular del nuevo organismo, Florencia Misrahi", dijeron fuentes sindicales.

En tanto, este jueves será el turno de los colectiveros de la UTA, que harán su propia medida durante toda esa jornada debido a que no alcanzaron un acuerdo salarial. El gremio de Fernández mantuvo este lunes un encuentro con las cámaras del sector pero no se pusieron de acuerdo. No obstante, hoy habrá una nueva reunión entre el gremio y las cámaras empresarias, propulsada por el gobierno de Javier Milei, para intentar que la medida se levante.

El jueves, además, el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos y ADDUC motoriza un apagón contra la suba de tarifas para las 21 hs.