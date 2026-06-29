Patricia Bullrich defendió la salida de Manuel Adorni y sostuvo que permitirá destrabar la agenda del Gobierno

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respaldó el reemplazo del ex jefe de Gabinete por Diego Santilli. Afirmó que una eventual moción de censura hubiera perjudicado a la administración de Javier Milei y consideró que comienza una nueva etapa política.

Patricia Bullrich respaldó la decisión del Gobierno de reemplazar a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y aseguró que el cambio permitirá relanzar la gestión luego de varias semanas marcadas por la crisis política y la presión parlamentaria sobre el funcionario saliente.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que la salida de Adorni abre "un nuevo momento" para el oficialismo y consideró que la renovación del gabinete ayudará a recuperar la iniciativa política. En ese sentido, afirmó que la permanencia del ex jefe de Gabinete mantenía bloqueada la agenda legislativa por la avanzada opositora para impulsar una interpelación y una eventual moción de censura.

"Genera un nuevo aire para el Presidente y para todo el equipo de gobierno" , señaló Bullrich durante una entrevista televisiva, al referirse a la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

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La senadora recordó que la semana pasada el oficialismo logró frustrar la sesión convocada en el Senado, donde la oposición buscaba avanzar con medidas contra Adorni. Según explicó, el objetivo fue evitar una escalada institucional que hubiera tenido consecuencias políticas para el Gobierno.

Patricia Bullrich defendió el desplazamiento de Manuel Adorni

A su criterio, una moción de censura habría representado un hecho de fuerte impacto. "Era un punto negativo para el Gobierno y podía tener repercusión internacional", sostuvo, al justificar la estrategia parlamentaria desplegada por el bloque libertario.

Bullrich también reveló que conversó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre la necesidad de encontrar una salida a la crisis política. Según indicó, le transmitió que era necesario resolver el conflicto para evitar que siguiera condicionando la gestión y aseguró que encontró comprensión por parte de la funcionaria.

Patricia Bullrich Manuel Adorni Otros tiempos. Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni.

Al mismo tiempo, reconoció el costo personal que tuvo la decisión para Javier Milei. Afirmó que el Presidente atraviesa el cambio con pesar debido a la cercanía política y personal que mantenía con Adorni, a quien definió como uno de los dirigentes que acompañó el proyecto libertario desde sus inicios. Sin embargo, remarcó que "el proyecto tiene que estar por encima de las personas".

La legisladora insistió además en que sus cuestionamientos públicos durante las últimas semanas no respondieron a diferencias personales con el ex funcionario, sino a la necesidad de preservar la credibilidad del Gobierno. En esa línea, recordó que también adoptó una postura crítica frente a otros dirigentes oficialistas que enfrentan investigaciones judiciales.

Patricia Bullrich y su mensaje para Diego Santilli

Respecto del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, Bullrich destacó su experiencia en la coordinación política y su vínculo con los gobernadores y el Congreso. Señaló que, además de esa tarea, ahora tendrá la responsabilidad de articular el funcionamiento de todas las áreas del Ejecutivo y garantizar el seguimiento de la gestión.

"Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", publicó en su cuenta de X.