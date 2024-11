Patricia Bullrich y Jorge Macri acordaron el traspaso del servicio penitenciario al ámbito de la Ciudad

El acuerdo de transferencia abarca a condenados y detenidos en forma cautelar por delitos no federales. Ahora su cuidado será responsabilidad de la Ciudad. Hay más de dos mil detenidos en comisarías y alcaidías porteñas.

El traspaso llevará un tiempo de transición. Según informaron desde la Ciudad, ambos gobiernos comenzarán a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito porteño en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales, pero cuyo juzgamiento esté a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.

La situación de presos en las comisarías de la Ciudad

La situación de los detenidos en las comisarías porteñas ha sido un tema de discusión a lo largo del año. En los últimos meses, hubo una serie de fugas que generó tensión entre los gobiernos de Nación y Ciudad.

En comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 2 mil detenidos, el doble de las plazas habilitadas en el distrito. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto", había reclamado el ministro de Seguridad porteño, Waldo Woff, al medio Infobae.

En respuesta, desde Nación habían señalado que la Ciudad aún no había construido una cárcel en Marcos Paz, comprometida en un convenio firmado en 2018 con el entonces gobierno de Mauricio Macri, para trasladar allí a los detenidos de su distrito. “El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy a una cárcel, porque no tenemos adónde llevarlos", había justificado Bullrich ante La Nación+.

Este jueves parece que llegaron a un punto de acuerdo para destrabar esta situación.