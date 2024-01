Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei: "Dejar solos a los ciudadanos no tiene sentido"

Por otro lado, se refirió a otra de las grandes preocupaciones mundiales: la Inteligencia Artificial. Sánchez sostuvo que deben establecerse normas para esta tecnología para garantizar "los derechos fundamentales de los ciudadanos por encima de los intereses de Estados y corporaciones".

“Los que aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado, no podemos profesar ahora una fe ciega en la mano invisible de la Inteligencia Artificial", advirtió y enfatizó: "La invisibilidad suele buscarse para hacer el mal, no el bien. Solo confío en las manos de carne y hueso, las que sostienen un libro en la escuela, hacen la cena por la noche para su familia o depositan un voto en la urna. Me importan esas manos, reales y visibles", expresó el mandatario, en contra de las políticas económicas liberales y con cautela sobre los avances de la Inteligencia Artificial.

En esta línea, Sánchez concluyó su discurso reclamándole a sus pares "garantizar la prosperidad de los ciudadanos" y advirtió sobre el avance de la extrema derecha en el mundo: "Lo cierto es que esta terrible tendencia no es más que un síntoma de problemas más profundos", analizó.

Además, hizo un llamado para enfrentar la regresión “sin dar la espalda a sus valores, a la crisis medioambiental o a las necesidades de los países más pobres”.

"Hemos demostrado que es posible crear riqueza y mejorar al mismo tiempo las condiciones de los trabajadores. Hemos aumentado el salario mínimo un 54%. Hemos ampliado los derechos laborales. Hemos reducido la temporalidad, la desigualdad y la pobreza”, cerró el presidente de España.

Javier Milei defendió al capitalismo y apuntó contra el colectivismo

Por su parte, el presidente argentino reivindicó el capitalismo y apuntó fuertemente contra el colectivismo. "Hoy estoy acá para decirles que occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos por el deseo bienpensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo".

Milei en Davos.jpg

"Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa. Creanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones".

"En 35 años nos convertimos (por Argentina) en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos cien años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer al puesto número 140 del mundo".

"No solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento en que se adoptó: para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial era rico. El capitalismo va a terminar con el hambre".