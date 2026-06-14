Caso Manuel Adorni: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue la investigación

El jefe de Gabinete presentó nuevas declaraciones juradas para justificar su patrimonio y atribuyó el origen de parte de sus fondos a ganancias obtenidas con Bitcoin.

En una entrevista durante la pandemia, relató que había conocido el Bitcoin años atrás, entre 2014 y 2015 a partir de una conversación con sus alumnos. También circulan en redes registros donde expresaba sus dudas sobre el funcionamiento de las criptomonedas como inversión.

La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una etapa clave. Luego de semanas de cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre su patrimonio declarado y su nivel de gastos, el jefe de Gabinete presentó rectificaciones en sus declaraciones juradas y aseguró que contaba con ahorros no declarados por más de u$s500.000 obtenidos a partir de inversiones en criptomonedas (Bitcoin) realizadas entre 2013 y 2018.

Según explicó el funcionario, esos fondos provendrían principalmente de operaciones con Bitcoin efectuadas antes de ingresar al Gobierno. La presentación busca responder a las dudas surgidas a raíz de la compra de inmuebles, reformas en propiedades y viajes familiares cuyo costo parecía difícil de compatibilizar con los ingresos declarados oficialmente.

La investigación se centra en determinar si existió enriquecimiento ilícito o si el patrimonio de Adorni puede justificarse con ingresos previos a su paso por la función pública. El expediente tomó impulso tras revelaciones sobre adquisiciones inmobiliarias, gastos personales y movimientos patrimoniales que despertaron sospechas respecto de la evolución de sus bienes.

Uno de los puntos centrales es la explicación vinculada a las criptomonedas. Adorni sostuvo que obtuvo importantes ganancias con inversiones en Bitcoin, aunque todavía persisten interrogantes sobre la documentación respaldatoria de esas operaciones, las plataformas utilizadas y la trazabilidad de los fondos.

Adorni declaró en 2025 ingresos exentos de Ganancias seis veces superiores a su salario como funcionario

De acuerdo con la declaración jurada rectificatoria presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Oficina Anticorrupción, registró el año pasado ingresos promedio mensuales por $22,5 millones no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, más allá de su propio salario como funcionario.

En el documento que presentó esta semana figuran Ingresos por Rentas del Trabajo Personal por $46.596.078, que equivalen a sus haberes como funcionario durante 2025. Si ese importe se divide por 13 (12 meses más aguinaldo), el resultado es de $3.584.313 mensuales. Esa es la cifra que informa el Ministerio de Capital Humano como remuneración de un ministro.

Pero, por otra parte, Adorni incluye Ingresos No Alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por $270.785.214 durante todo el año pasado, lo que arroja un promedio mensual de $22.565.434. Es decir, declara haber tenido ingresos de otro tipo, no precisados en ese documento, seis veces superiores a los obtenidos por su trabajo. En ese sentido, la declaración jurada de 2024 indicaba que las rentas no alcanzadas por Ganancias ascendían a $28.129.772.

declaración-jurada-adorni-2025 El fiscal Gerardo Pollicita requirió a distintos organismos, entre ellos a ARCA, ANSES y diversos Registros, informes sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, a fin de evaluar su evolución patrimonial y laboral desde el año 2012.

Cómo sigue la causa

La próxima etapa quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar la información presentada por el funcionario y evaluar si resulta suficiente para justificar el incremento patrimonial observado. La documentación aportada, las rectificaciones de las declaraciones juradas y la eventual evidencia sobre las operaciones con criptomonedas serán elementos clave para determinar el futuro del expediente.

En términos concretos, la Justicia deberá resolver si las explicaciones brindadas permiten cerrar las sospechas de enriquecimiento ilícito o si, por el contrario, considera necesario profundizar medidas de prueba para verificar el origen y la evolución de los fondos declarados. Entre los aspectos que podrían recibir especial atención aparece la reconstrucción de las inversiones en Bitcoin y la correspondencia entre esos activos y el patrimonio exhibido en los últimos años.