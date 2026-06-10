Elecciones en Perú: con el 97% escrutado, Roberto Sánchez mantiene la ventaja sobre Keiko Fujimori + Agregar ámbito en









El nuevo mandatario asumirá la presidencia este 28 de julio para gobernar durante el periodo quinquenal

Con solo 2.700 actas pendientes de procesar por la ONPE, el izquierdista Sánchez lidera con el 50,075% de los votos frente al 49,925% de la derechista Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú avanza lentamente en el cómputo del balotaje del domingo. Con el 97,029% de las actas procesadas, Roberto Sánchez lidera la contienda por un estrecho margen de 26.000 votos. El candidato de izquierda concentra el 50,075% de los sufragios frente al 49,925% de la derechista Keiko Fujimori, mientras quedan cerca de 2.700 actas pendientes de revisión.

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La ventaja electoral fue un terreno inestable. El liderazgo inicial de Fujimori se desvaneció el lunes ante el avance de Sánchez, quien llegó a consolidar una distancia de casi 50.000 votos. Sin embargo, esa brecha se contrajo drásticamente al día siguiente, cuando la candidata derechista recuperó terreno y recortó la diferencia a menos de 30.000 sufragios.

El conteo actual incorpora los votos del exterior, trasladados mediante valijas diplomáticas, junto a las actas de las regiones rurales más aisladas. El vencedor de esta jornada asumirá la jefatura del Estado en una nación que ha tenido ocho mandatarios en la última década. Ante la paridad del resultado, ambos aspirantes ratificaron su compromiso de acatar la cifra oficial de las urnas.

Reacciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ante la paridad del conteo definitivo Keiko Fujimori, en su cuarto intento por alcanzar la presidencia, manifestó optimismo respecto al tramo final del escrutinio al declarar que tiene “mucha esperanza” en el sufragio del exterior y en un bloque de actas de Lima metropolitana pendientes de procesamiento. Frente a la paridad del conteo, la candidata derechista enfatizó que “corresponde esperar”. Por el contrario, Roberto Sánchez, exministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo, optó por el silencio durante la jornada, delegando la postura oficial en su vocero Ernesto Zunini, quien ratificó en rueda de prensa que la organización “respetará los resultados” una vez concluya “el fin de la contabilidad”.

Paralelamente, la tensión electoral se trasladó a las calles de Lima, donde simpatizantes de Sánchez se movilizaron ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones bajo la consigna “¡El voto se defiende en las urnas y las calles!”. En el lugar, el dirigente partidario Hernando Cevallos respaldó las protestas manifestando: “Exigimos que se respete el voto de la gente”. Asimismo, el portavoz exhortó a los magistrados y autoridades electorales a “acelerar el proceso” de cómputo con el fin de “evitar las presiones” externas sobre el resultado final.

Tras dejar en el camino a 33 candidatos en una primera vuelta donde ni juntos alcanzaron el 20% de los votos, la postulación de Sánchez y de Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tardó más de un mes en ser oficializada. El Jurado Nacional de Elecciones previene que la historia podría repetirse, estimando un plazo de hasta un mes para proclamar formalmente al ganador de esta reñida segunda vuelta. elecciones en perú Quien triunfe en el balotaje iniciará su gestión a finales de julio por un periodo de cinco años. BBC Elecciones Perú: por qué se demora el conteo de votos La demora del escrutinio responde a la ley electoral, que exige trasladar físicamente las actas a más de cien oficinas locales y recibir los votos desde 63 países. Este complejo proceso logístico, sumado a las impugnaciones y reconteos, retrasará el resultado final del ganador que asumirá el cargo por cinco años el próximo 28 de julio. El nuevo mandatario asumirá un país marcado por el auge de la delincuencia y la extorsión, la mayor preocupación de los electores. Según los expertos, el poder del crimen organizado ha crecido exponencialmente debido a las millonarias ganancias que genera la minería ilegal de oro en las regiones andina y amazónica.