Javier Milei viajará a España: conferencia en una universidad y reunión con empresarios

El Presidente estará en Madrid entre el 24 y el 27 de junio, donde participará de una actividad en una universidad privada. Luego irá a Paraguay para la cumbre del Mercosur y prepara una nueva gira por Estados Unidos.

Javier Milei volverá a viajar a España, donde encabezará una actividad con empresarios y referentes académicos.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a España a fines de junio, en una nueva escala de su agenda internacional. El mandatario estará en Madrid entre el miércoles 24 y el sábado 27, donde tiene previsto participar de una actividad académica y mantener un encuentro con empresarios.

La visita tendrá como eje una presentación en la CEU Universidad San Pablo , una institución privada y católica de la capital española. Según trascendió, además de la conferencia, se prepara la entrega de una medalla al jefe de Estado argentino.

Será el sexto viaje de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. En sus visitas anteriores, el mandatario mantuvo encuentros con referentes de la derecha española, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal , y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . En cambio, no tuvo reuniones con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez , ni con el rey Felipe VI .

La última presencia del Presidente en suelo español había sido durante el Madrid Economic Forum , un foro liberal promovido por Víctor Domínguez, conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine.

El nuevo viaje se producirá en una semana sensible para la política local. Ese mismo miércoles está prevista una sesión en la Cámara de Diputados en la que sectores de la oposición buscarán avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de los cuestionamientos por su situación patrimonial.

Javier Milei Santiago Abascal.png Milei junto a Abascal, referente de la derecha española.

La agenda de Milei después de Madrid

Luego de su paso por España, Milei tiene previsto viajar el 30 de junio a Asunción, Paraguay, para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur. Será una reunión clave para el bloque regional, después de la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

En ese encuentro, el presidente paraguayo Santiago Peña traspasará la presidencia pro témpore del Mercosur al mandatario uruguayo Yamandú Orsi. Aunque el formato final de la cumbre todavía no está definido, Milei ya manifestó su intención de asistir.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en Asunción el 17 de enero, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Para el Gobierno argentino, el entendimiento forma parte de su estrategia de inserción internacional y de apertura comercial.

Estados Unidos, la próxima escala internacional

Después de la cumbre regional, Milei tiene previsto viajar nuevamente a Estados Unidos. La primera parada confirmada será Nueva York, adonde arribará el 4 de julio, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia norteamericana.

La visita se extenderá hasta el 7 de julio y, según indicaron desde el entorno presidencial, tendrá como objetivo consolidar el alineamiento político con la administración de Donald Trump y reforzar contactos vinculados a inversiones. Desde la Casa Rosada no descartan que el mandatario sume otras ciudades a la agenda.

Con esa gira, Milei acumulará 18 viajes a territorio estadounidense desde que asumió la Presidencia. El Gobierno enmarca esos desplazamientos en la relación estratégica con Washington, que en los últimos meses incluyó contactos políticos, militares y de inteligencia.

A fines de abril, el Presidente participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata y visitó el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Nimitz. Además, funcionarios argentinos mantuvieron reuniones con autoridades de la CIA y con representantes del Congreso estadounidense.

La última visita de Milei a Estados Unidos había sido a comienzos de mayo, cuando disertó en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. El Presidente también prepara su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y trabaja en su presentación para la cumbre del G20.