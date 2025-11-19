5 curiosidades de Curazao, el país más pequeño del mundo que clasificó al Mundial 2026

El país caribeño de 444 km2 aseguró un lugar en la Copa del Mundo luego de enfrentar a Jamaica.

El próximo Mundial ya empieza a sentirse incluso antes del sorteo. La Copa del Mundo 2026 , que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será la más grande de la historia: tendrá 48 selecciones, más sedes y un calendario que se extenderá durante más de un mes.

A medida que terminan las eliminatorias, los cupos se van completando y aparecen sorpresas, como la clasificación de Curazao . Hace algunos años, la participación del país caribeño parecía lejos, pero hoy se prepara para vivir el mayor desafío de su historia deportiva después de un empate sin goles frente a Jamaica .

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones, lo que abrió el juego para que nuevas selecciones sumaran representantes. Hasta el momento, 42 equipos ya aseguraron su lugar .

Entre los clasificados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol ( CONCACAF ), se encuentran Estados Unidos, Canadá y México , que son los anfitriones. Y se suman Curazao , Panamá y Haití.

De la Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL) , están Argentina , Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia.

Por parte de la Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa (UEFA), aparecen Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

Desde la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), los titulares son Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Mientras que, de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), van Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sudáfrica y Senegal. Y, por último, de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) participará Nueva Zelanda.

Pero, de las 48 selecciones, seis plazas siguen vacantes y se definirán mediante repechajes continentales e intercontinentales. Para los cuatro cupos europeos participarán Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Bosnia, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía, más Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte provenientes de la Nations League.

Serán semifinales a partido único, organizadas en ocho llaves, y las cuatro finales decidirán los últimos clasificados. El sorteo para definir los rivales será el jueves 20 de noviembre de 2025 en Zúrich.

Por otro lado, para los dos cupos restantes, se hará un mini torneo en marzo de 2026 en México. Primero se enfrentarán los cuatro equipos con menor ranking FIFA (Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia). Los ganadores se medirán luego con Congo e Irak, los mejor ubicados, para definir los últimos dos pasajes.

Curazao mundial AFP

5 curiosidades de Curazao

1. Vínculo directo con Europa

Aunque es un país autónomo desde 2010, Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. Por este motivo, sus ciudadanos tienen pasaporte neerlandés y acceden a los mismos derechos que cualquier habitante de la Unión Europea. Esa relación política se remonta a su pasado como parte de las Antillas Neerlandesas.

2. Una capital que concentra casi toda la población del país

La isla tiene 192 077 habitantes, y el 98% vive en Willemstad, su capital. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, combina arquitectura colonial con una intensa vida portuaria, convirtiéndose en el corazón económico, cultural y social de Curazao.

curazaoo

3. Duplica en tamaño a la Ciudad de Buenos Aires

Con sus 444 km², Curazao es uno de los países más pequeños del planeta, aunque aun así supera ampliamente la superficie de la Ciudad de Buenos Aires (203 km²). Para dimensionarlo, Argentina es unas 6.200 veces más grande que la isla caribeña.

4. Su idioma oficial es el papiamento

La lengua mayoritaria del país es el papiamento, un idioma con influencias del español, portugués, neerlandés y lenguas africanas. Aunque el neerlandés también es oficial, solo lo habla de manera nativa alrededor del 10% de la población.

curazao

5. Su temperatura mínima histórica es de 20°C

Curazao disfruta de temperaturas cálidas todo el año, con promedios que oscilan entre 26°C en enero y 29°C en septiembre. La marca más baja registrada en su historia es de apenas 20,3°C, un dato que refuerza su condición de destino paradisíaco casi sin variaciones térmicas.