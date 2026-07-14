Personal aeronáutico alerta por posibles fallas del servicio en aeropuertos durante las vacaciones de invierno

ATE ANAC advirtió sobre la situación del Servicio de Extinción de Incendios (SSEI) en distintos aeropuertos del país y reclamó una mayor inversión para evitar inconvenientes operativos en plena temporada invernal.

El personal aeronáutico nucleado en ATE ANAC alertó este martes sobre la situación que atraviesa el Servicio de Extinción de Incendios (SSEI) en distintos aeropuertos del país y aseguró que la falta de inversión podría afectar el normal desarrollo de la temporada de vacaciones de invierno.

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A través de un comunicado, la organización sindical expresó su preocupación por las “novedades operativas” registradas en algunos aeropuertos y sostuvo que el organismo necesita mayores recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Según indicaron, durante esta semana hubo inconvenientes en los aeropuertos de Resistencia y Corrientes, donde debieron recurrir a bomberos voluntarios sin habilitación aeronáutica y autobombas no homologadas para tareas aeroportuarias.

Además, afirmaron que Bariloche también atraviesa una situación similar, lo que, advirtieron, podría comprometer la operatoria durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año.

Marcelo Belelli , coordinador nacional de ATE ANAC, explicó que el reclamo apunta a la situación del servicio de extinción de incendios en los aeropuertos de todo el país y sostuvo que “hay muchos aeropuertos con novedades operativas”, lo que pone “en serio riesgo el normal desarrollo de la temporada de vacaciones de invierno”.

La situación límite del Servicio de Extinción Incendios #SSEI , @anacargentina , pone en riesgo la temporada invernal en los #Aeropuertos de todo el pais. Si el transporte aereo crece, la inversión también debe crecer. #vuelos #invierno #vacaciones #ANAC #ATEANACInformATE pic.twitter.com/Vuph3XZ35u

El dirigente señaló que, mientras el Gobierno impulsa el crecimiento de la actividad aerocomercial, los mayores ingresos generados por las tasas aeronáuticas no se traducen en inversiones para las áreas operativas.

“El Gobierno plantea crecimiento aerocomercial, ese crecimiento genera mayor cantidad de ingresos por tasas aeronáuticas, pero esos ingresos no están llegando a las áreas operativas para afrontar las necesidades que tiene ANAC y garantizar que la operatividad se mantenga en forma plena”, afirmó Bellelli.

En ese marco, desde el gremio reclamaron un proceso de inversión que permita fortalecer la capacidad operativa del organismo y mejorar la prestación del Servicio de Extinción de Incendios.

Finalmente, Bellelli sostuvo que el objetivo del comunicado es “poner en visibilidad” la problemática y pidió a las autoridades nacionales que intervengan con rapidez para evitar inconvenientes durante el receso invernal.

“Llevamos a reflexión a las autoridades de Gobierno para que puedan abordar este tema con la mayor rapidez posible y evitar que durante la temporada de invierno tengamos novedades que afecten el desarrollo de los turistas en todo el país”, concluyó.